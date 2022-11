Aunque dos de sus proponentes, Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, procuraron hoy que se llevara a reconsideración el Proyecto de la Cámara 1037, que buscaba despenalizar la posesión de cinco gramos o menos de cannabis para uso personal, la pieza legislativa quedó en una gaveta del Capitolio.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez no dio paso a la solicitud de Aponte Rosario al pleno del cuerpo legislativo para que la medida se dejara en reconsideración de manera que quedara viva en la Legislatura.

Tan pronto, Aponte Rosario presentó la solicitud de reconsideración, el portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, se opuso.

“La regla no permite objeción, lo que dice específicamente es que a petición de cualquier representante se necesitaría ser secundada por seis otros miembros, pero la regla no establece que si una persona se opone no se puede reconsiderar”, ripostó Aponte Rosario.

Méndez Núñez replicó que conoce las reglas, pero “él (Aponte Rosario) no puede objetar mi derecho de expresión”.

“No ha lugar a la solicitud de reconsideración y respaldamos la petición del portavoz del PNP”, decretó el Presidente de la Cámara, quien en ese momento retomaba los trabajos de la presidencia. Hernández Montañez dijo que la decisión era final, dio un malletazo y dio por cerrados los trabajos hasta este miércoles.

“Señor presidente, señor presidente”, reclamó Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, pero no pudo dirigirse al cuerpo legislativo y posteriormente, salió del hemiciclo con rostro desencajado.

Además de Aponte Rosario y Santiago Nieves, la moción de reconsideración fue respaldada por los representantes Mariana Nogales, José Bernardo Márquez, Denis Márquez Lebrón y Jesús Santa Rodríguez, quien había votado en contra de la medida el pasado primero de noviembre.

Más temprano hoy, se le preguntó a Hernández Montañez por la posibilidad de una reconsideración, pero el líder cameral dijo que la medida ya se consideró en votación final y que los legisladores populares que votaron en contra se mantienen en su posición.

La pieza legislativa fue aprobada a viva voz, en la caldeada sesión del pasado primero de noviembre, pero fue derrotada en votación final con 26 votos en contra, 19 a favor y dos abstenciones. Nueve de los votos en contra son de la delegación popular.

“No le veo el resultado positivo de continuar teniendo diferencias en asuntos que nadie va a convencer a los que compañeros que le votaron en contra porque es un asunto filosófico, de fe religiosa, no hay manera de que los convenzan. Ya se votó, ya se cumplió con el proceso y creo que cuando termina, uno no puede seguir pidiendo reconsideración de las medidas para crear animosidad entre los compañeros”, sostuvo.

“Lo que estoy evitando es que en el caucus se convierta esto en una situación que lacere las relaciones entre los compañeros. Creo que esto está atendido final y quizás se pueda atender de otra manera en el futuro, pero creo que esta medida ya se le dio el debido proceso y culminó”, agregó.

Pero Aponte Rosario y Santiago había dicho que si se aprobaba la reconsideración, el proyecto de ley seguía vivo y en la próxima sesión ordinaria podría ser objeto de diálogo.

“Es una medida importante para el país y de la manera en que el gobierno está atendiendo esta problemática, de cómo se criminaliza, se persigue o se encausa criminalmente a una persona que no es un traficante de drogas, sino que se puede convertir en un paciente, una persona que tenga una clase dependencia. Yo lo que busco es eso. No quiero legalizar puntos de droga y no quiero que se utilice indiscriminadamente, simplemente que se cambie el enfoque de cómo se atiende el problema cuando un policía interviene con una persona que tenga cantidades ínfimas de marihuana y que se le trate de dar una clase de ayuda o de multas administrativas”, indicó el legislador.

Santiago Nieves, dijo por su parte, que cuando se consideró la medida el pasado primero de noviembre, no se entró en los méritos de la legislación. “Luego de ese día la discusión pública le brindó información incluso a los legisladores y legisladoras de lo que había en la medida y lo que podía provocar. En esa reflexión que yo se que muchos están haciendo, probablemente podemos alcanzar la meta de lograr los votos. Había legisladores del PNP que estaban a favor y de momento le votaron en contra”, indicó.