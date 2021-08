La Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado atenderá este jueves en vista ejecutiva el informe positivo de un proyecto de ley que enmienda el Código Civil para prohibir la maternidad subrogada gestacional.

La comisión es presidida por la autora de la medida, Joanne Rodríguez Veve. La maternidad subrogada gestacional se define como el proceso por el cual una mujer gesta un embarazo a término para dar a luz a un feto a través de la fertilización in vitro usando el gameto o gametos de al menos uno de los padres intencionales y para los cuales la subrogada no ha hecho contribución genética.

La maternidad subrogada gestacional típicamente incluye una compensación económica, contrario a la maternidad subrogada entre miembros de una familia, cuando usualmente no media una compensación económica.

El Proyecto del Senado 196, que mantiene la prohibición en el Código Civil a la remuneración económica por la donación de órganos, sangre, plasma o tejidos, añade a este lenguaje los “gametos, embriones o maternidad subrogada”.

Según Rodríguez Veve, la maternidad subrogada gestacional abre la puerta a la “cosificación” de la mujer y vulnera a las mujeres con mayor necesidad económica, obviando en el proceso las mujeres que voluntariamente deciden convertirse en madres subrogadas gestacionales.

“Hay proceso de subrogación, pero en su version altruista, que ocurre entre familiares, esa es la gratuita. Sin embargo, se dan los proceso en su vertiente comercial y siempre hay un intermediario, que son las clínicas de fertilidad que cobran por mediar entre la mujer que alquila el vientre y el que contrata. Estamos hablando de transacciones de $50,000 y en Estados Unidos llegan a $100,000″, dijo Rodríguez Veve a El Nuevo Día.

Según la legisladora de primer turno, esta práctica promueve lo que llamó la “trata reproductiva”, la explotación de la mujer y abre las puertas a “tráfico y compra y venta de niños”.

“Esto está documentando y se base en la desigualdad ya que no todo el mundo puede pagar $50,000 o $100,000″, dijo.

Cuando se le preguntó por qué quiere prohibirle a mujeres que, de manera voluntaria, alquilen su vientre para un fin legítimo como lo es ayudar a una pareja a tener un bebé, Rodríguez Veve respondió que su proyecto no está prohibiendo la maternidad subrogada altruista.

“Lo que está documentado es que, si no fuera porque se nutre de la desigualdad, no existiría. Serían casos sumamente excepcionales... es una industria”, argumentó al indicar que duda que una mujer que no tenga una necesidad económica decida alquilar su vientre.

Cuando se le insistió en la pregunta de por qué no dejar que la mujer decida si alquila o no su vientre a cambio de remuneración, Rodríguez Veve alegó que esa práctica abre las puertas a explotar a la mujer.

Un proyecto de ley que, precisamente busca regular la maternidad subrogada gestacional, fue aprobado en la Cámara en la pasada sesión legislativa y fue referido a la comisión que presidente Rodríguez Veve. El Proyecto de la Cámara 577 es favorecido por el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia.

Actualmente los jueces en Puerto Rico se dejan llevar por lineamientos de la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva y los reglamentos de Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) cuando atienden este tipo de caso civil. Típicamente se realiza una vista judicial previo al nacimiento del menor y otra luego del nacimiento, cuando se determina la filiación del recién nacido.

El PC 577 establece una serie de gastos incurridos por la gestante que se considerarían “gastos razonables” como médicos, hospitalarios, de enfermería; por concepto de medicamentos; gastos de alojamiento o viajes y otros gastos relacionados a la gestación y hasta un período de seis semanas después del parto. Además, ingresos dejados de devengar por ausencias en el trabajo relacionadas con el proceso de parto y posparto, entre otros gastos como cuotas y honorarios de abogado y de procesos judiciales.

Cuando se le recordó a Rodríguez Veve que las madres subrogada gestacionales tienen que incurrir en gastos, la Senadora de Proyecto Dignidad insistió en que ella quiere proteger a las mujeres “en estado de vulnerabilidad’.

“En Puerto Rico hay una altísima tasa de pobreza y es una jurisdicción vulnerable a la trata reproductiva”, dijo. Argumentó que las posibles regulaciones a este tipo de procedimiento, como pudiese ser un tope a la compensación recibida, son infinitas.

“Pero como sociedad nos tenemos que preguntar si queremos promover eso y si la mujer puede ser cosificada como una máquina que se puede alquilar y los niños tratados como productos de mercado”, respondió.