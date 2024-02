A votación en el Senado medida que busca suspender el permiso de manejar a convictos por disparar un arma de fuego

“La verdad del caso es que no he tenido comunicación con personal del Senado sobre este tema en particular. Una vez la medida llegue a la Cámara, la miraremos. Pero, en principio, una persona que participe activamente de un tiroteo de carro a carro no debe tener el privilegio de una licencia de conducir”, indicó el representante José “Quiquito” Meléndez.