Dos proyectos de ley y una resolución conjunta relacionados con la perspectiva de género y la enseñanza de valores desataron un acalorado debate en la Cámara de Representantes, en particular por algunas enmiendas que sufrieron antes de que finalmente no fueran aprobados.

De hecho, fueron las únicas tres medidas entre unas 30 que no fueron aprobadas durante la sesión que terminó poco antes de las 5:00 p.m., mientras el Senado continuaba todavía sus trabajos.

Una de las medidas que no tuvo paso fue el Proyecto de la Cámara 714 que buscaba enmendar la Ley de Reforma Educativa para ordenar al Departamento de Educación a crear, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, un programa de enseñanza o currículo con equidad de género, para “fomentar la equidad entre hombre y mujer en el ámbito educativo, laboral y socioeconómico”, a impartirse a través de ofrecimientos académicos regulares, desde los grados elementales hasta los superiores.

El PC 714 ya había tenido antes el rechazo de varios legisladores, entre ellos la representante Lisie Burgos, el partido Proyecto Dignidad, y el portavoz cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez. No se llevó a votación el 12 de junio pasado luego que intentaran enmendar su lenguaje para disponer que no incluyera “nada relacionado a educación sexual ni connotación alguna a ese tema”.

La otra medida que no pasó fue el Proyecto de la Cámara 675, que buscaba promover la enseñanza de valores y ética en las escuelas y tenía como una de sus autoras a la representante Lisie Burgos, del partido Proyecto Dignidad, así como a representantes tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del PNP, pero que sufrió enmiendas en sala.

Por último, fue derrotada también la Resolución Conjunta de la Cámara 80, de la autoría del representante independentista Denis Márquez, que disponía que la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) realizara una campaña educativa sobre la perspectiva de género.

El PC 675 listaba entre los valores que busca promover la justicia, integridad, valor, tolerancia, honestidad, rendición de cuentas, cooperación, responsabilidad, respeto, paz, lealtad, trabajo duro, amor, esperanza, equidad sin entrar en definiciones de ninguno de esos valores.

La representante Burgos destacó se trataba de un esfuerzo para, ante la ola de violencia que vive el país, promover la enseñanza de “valores y modelaje” desde la escuela, y añadió que se trataba de “valores cívicos y universales” que se enseñarían desde un punto de vista no sectario y en observación de las leyes.

Sin embargo, la delegación del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) propuso unas enmiendas en sala a la medida. De acuerdo con la exposición del representante Bernardo Márquez, aunque no se oponían a la enseñanza de valores en la escuela, esas enmiendas buscaban que la legislación estuviera en sintonía con la Constitución, para que se tratara de “valores democráticos”. Entre esas enmiendas, estaba añadir “de género” luego de la palabra “equidad” en el título de medida y en otras instancias del texto.

Aunque en principio las enmiendas fueron aprobadas en sala, encontraron un fuerte rechazo y la molestia de varios legisladores de posturas más conservadoras.

La representante Burgos, de hecho, se molestó al punto que pidió retirar la medida, por considerar que esas enmiendas cambiaban el sentido de la misma. Al no poder retirar el proyecto, indicó que votaría contra el mismo.

“Todo el mundo sabe aquí mi posición sobre la ideología de género. Con esa palabra se abre la puerta a 132 ideologías y 132 géneros que nadie sabe aclarar”, tronó la representante de Proyecto Dignidad, agregando que también se abría la puerta para “adoctrinar” a los estudiantes.

“Que quede claro que se trata de enseñar valores. En ningún momento pensé que este proyecto fuera a enmendarse. Conocen mi intención y no estoy aceptando la enmienda para añadir la palabra género. Y si es así, le voy a votar en contra”, afirmó Burgos.

El representante Carlos “Johnny” Méndez condenó las enmiendas diciendo que “acaban de diluir la enseñanza de valores” y que atentaban contra la esencia del pueblo puertorriqueño y la creencia de que al final todos tendrían que responder ante Dios.

La representante Wanda del Valle también se expresó contra las enmiendas, catalogándolas de “incorrectas” y mencionando que en la Isla hasta se “ha tratado de impedir que los niños oren en un salón de clases”. Agregó que, si alguien piensa “que equidad es igual a género, no se le puede imponer esa idea a los padres que no piensan así”.

La representante Yashira Lebrón condenó las enmiendas y sostuvo que cambiaban “el fin para el cual se radicó el proyecto”.

Del otro lado el representante Héctor Ferrer Santiago defendió el PC 714 haciendo un repaso del discrimen histórico contra la mujer y resaltando que “quiero una sociedad en la que todos los seres reciban trato igual, que todos los seres valgan los mismo, sin importar sus características”. Sostuvo que el proyecto “no propone ningún tipo de material de educación sexual, no habla de ideología de género”, y en cambio buscaba establecer “una educación con un enfoque en el que nadie se sienta discriminado o marginado”.

La representante Mariana Nogales, de MVC, hizo un repaso de las prohibiciones y limitaciones que han enfrentado las mujeres solo por el hecho de ser mujeres hasta hace apenas unas décadas, y abogó por la enseñar la perspectiva de género, como un asunto de educación de derechos humanos. Sostuvo que “perspectiva de género no es otra cosa que reconocer que las mujeres también pueden ser científicas, ingenieras, y que los hombres también pueden cocinar y lavar platos y no se les va caer las manos por eso”. Agregó que también “les estamos enseñando que las relaciones de pareja son propiedades” y cuando alguien se va de la relación no tienen por qué ir a reclamarle o hacerle daño.

Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó que la Resolución Conjunta de la Cámara 80 y el PC 714 tenían un propósito sencillo, de promover y construir una mejor sociedad, en la que se combate y se elimine el discrimen, la desigualdad y la inequidad. Resaltó varias estadísticas que revelan que las mujeres son objeto de discrimen laboral, así como víctimas de violencia machista, y aseguró que ambas medidas “ayudan a hacer un mejor país”.

El representante Jesús Manuel Ortiz también defendió el PC 714, y citó estadísticas que colocan a Puerto Rico como una de las peores jurisdicciones en términos de violencia de géneros y feminicidios.

Al final de la votación, el PC 714 recibió 21 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención; el PC 675 20 votos a favor y 25 en contra; y la RCC 80 22 a favor y 23 en contra.

Mientras, en la misma votación se aprobaron sobre una veintena de medidas, entre las que se incluyeron una que dispone que en todas las estaciones de peaje se coloquen semáforos o algún otro sistema que permita a los usuarios conocer el balance de su cuenta, y que pasa ahora ante la consideración del Senado; un proyecto que busca prevenir las muertes por sobredosis de opioides, y establece ciertas protecciones a personas sufriendo sobredosis que pidan asistencia médica, y para personas que busquen asistencia médica de emergencia para personas sufriendo sobredosis; así como otra medida que establece requisitos adicionales para la posición de Contralor.

Aunque la Cámara de Representantes cerró sus trabajos poco antes de las 5:00 p.m., el Senado se mantenía trabajando. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández explicó que terminaban los trabajos temprano porque “ya nosotros (la Cámara) estábamos bien adelantados. No olvidemos que esto es una sesión donde la mayoría de las medidas son medidas de delegaciones de la Cámara y el Senado, porque no hay un volumen grande de medidas del gobierno que típicamente son las que aumentan la cantidad de medidas”.

Agregó que “pudimos adelantar las solicitudes de las medidas prioritarias del Senado, y cumplimos con nuestro plan de salir lo más temprano posible y ser efectivos”.

Por otro lado, Hernández indicó que, avanzada la tarde, aún no habían recibido la notificación de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la propuesta de presupuesto, que deben recibir en algún momento de este viernes. Sostuvo que en dicha notificación la JSF debía indicar cuáles eran señalamientos de irregularidad e incumplimiento con el plan fiscal para que hicieran los arreglos pertinentes antes del 28 de junio. El presidente cameral dijo que no esperaba “una notificación típica de rechazo” sino que sería una en la que “aceptan la realidad del presupuesto desde el punto de vista del gasto, la mayoría de las disposiciones y van a ir puntual a dónde tenemos que hacer cambios”. Reconoció, sin embargo, que la JSF tiene un poder bien amplio para tomar las decisiones que entienda sobre el presupuesto.

En otro tema, Hernández dijo que había dos medidas de impacto al trabajador y económico, el PC 338 que aumenta el salario mínimo, y el PS 3 de enmiendas a la reforma laboral, se verían y se le harían ajustes para aprobarse “simultáneamente, preferiblemente antes del 30 (de junio)”.

Por último, Hernández comentó que los votos en contra a los proyectos de este viernes, muestran “la realidad de una sociedad conservadora que tiene un reflejo aquí en la Cámara”, con algunos legisladores que “en el tema social son bien conservadores”.

Dijo que él votó a favor de las tres medidas, y agregó que, en el PPD, hay una determinación de “en los temas de estatus, en los temas religiosos, no hay determinaciones de caucus”.

“Yo lo veo como un asunto de justicia social, un asunto de equidad, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Y uno tiene que respetar la fe y la visión de culto, de religión de cada uno de los compañeros”, comentó. “Yo creo que el momento amerita que se diera un paso de avanzada. Pero hay una realidad en la Cámara donde los votos no son suficientes, relativamente estamos divididos por la misma mitad. No va a ser fácil, vamos a tener estos choques consistentemente en los temas sociales”.