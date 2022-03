El secretario General del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, emplazó al gobernador Pedro Pierluisi a “dejar a un lado” los alegados intentos de manipular la opinión pública y unirse a los esfuerzos de los populares en legislar protecciones adicionales a los trabajadores.

Cruz Burgos acusó a Pierluisi en un comunicado de prensa de intentar crear una crisis constitucional para esconder su deseo de cortarle el paso a la reforma laboral.

“Acomodaticiamente, el gobernador utiliza como excusa un subterfugio procesal para vetar la Reforma Laboral. Si de verdad quería aprobar la medida, el gobernador debió solicitar la reconsideración inmediatamente. ¿Por qué esperar a última hora cuando sabe que la ley no permitiría que el Senado se reúna antes del sábado?, ¿Por qué intentar crear una crisis cuando sabe que la interpretación reciente de la Constitución mantiene otras avenidas de acción abiertas?”, preguntó el también representante a la Cámara.

El gobernador solicitó a la Asamblea Legislativa que reconsiderara la Reforma Laboral el martes y mientras el Senado sesionaba y de esta forma poder presentar enmiendas que aseguraran su firma. Igualmente, anunció que vetará la Reforma Laboral si el Senado no solicita la devolución de la medida antes del sábado.

La petición del gobernador, indicó Cruz Burgos, llegó al Senado luego de la sesión del martes y al finalizar la jornada de ese día el cuerpo legislativo cerró sus trabajos hasta el lunes. Según Cruz Burgos, conforme a las normas establecidas en el Reglamento del Cuerpo y en el Código Político, el Senado no puede reunirse ni convocarse para considerar medidas hasta el lunes.

“El gobernador debe reconsiderar su interpretación constitucional. Existe un precedente reciente en el que la presentación de la reconsideración en uno de los cuerpos legislativos detuvo el término para el veto. Esto sucedió con el P. del S. 288 cuando el Senado solicitó la reconsideración a la Fortaleza y la Cámara de Representantes actuó para acceder a la devolución. En esa ocasión la Fortaleza no tuvo ningún reparo en devolver la medida al cuerpo que la originó, a los fines de aprobarla nuevamente y que se convirtiera en ley con la firma del Gobernador. ¿Por qué en el caso de la Reforma Laboral quiere actuar de manera distinta?”, sostuvo el secretario general del PPD.

Ese mismo argumentó lo levantó Dalmau Santiago ayer al ser abordado por la prensa.

El Secretario del PPD enfatizó que ya en la reunión de ayer jueves, la Cámara de Representantes solicitó a la Fortaleza la devolución de la Reforma Laboral y que no existe impedimento para que reciba el mismo trámite que se le dio al P. del S. 288.

“Si el Gobernador Pierluisi tiene un verdadero compromiso con el bienestar de los trabajadores, no vetará la medida. Él sabe que no tiene que emitir un veto. Él sabe que puede devolver la legislación a la Cámara antes del sábado con las enmiendas recomendadas, como lo hizo con el P. del S. 288. El sabe que podría firmar la ley y remitir a la Legislatura un proyecto de Fortaleza con las enmiendas necesarias. Si el Ejecutivo no actúa, para con su inacción provocar el veto a la Reforma Laboral, solo demostraría que pretende utilizar un subterfugio para traicionar a los trabajadores y echarle la culpa a la Asamblea Legislativa. Existen avenidas de acción para garantizar que los trabajadores obtengan los beneficios de la Reforma Laboral. Exhorto al gobernador a sumarse a las soluciones y a no obstruir el paso a estas reivindicaciones que incentivan el trabajo y benefician a nuestra gente que con esfuerzo lucha para sacar a su familia adelante”, concluyó Cruz Burgos.