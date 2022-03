La Cámara de Representantes aceptará reconsiderar el Proyecto de la Cámara 3, que enmienda sustancialmente el ordenamiento laboral en el sector privado, anunció esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Sin embargo, el líder legislativo sostuvo que no es negociable para el cuerpo legislativo un elemento que el gobernador Pedro Pierluisi señaló en una carta a los líderes legislativos como una de sus objeciones: la paga doble a trabajadores que se excedan de 10 horas trabajadas y en el contexto de un acuerdo de flexi time.

El líder cameral indicó que hoy el representante Domingo Torres García se reunirá con el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado González, para acordar enmiendas con la intención de aprobar la nueva versión de la medida mañana. No obstante, ya con la reconsideración del proyecto se detiene el término límite que enfrentaba Pierluisi para vetar la medida.

PUBLICIDAD

Hernández Montañez indicó que no se modificarán asuntos como el aumento en la acumulación de vacaciones y días de enfermedad o la reducción de horas trabajadas para cualificar para el bono de Navidad.

Pierluisi detalló ayer una serie de preocupaciones que tiene sobre el proyecto y que le impiden convertirlo en ley. También señaló que el proyecto tiene errores de redacción, de trámite, derogaciones tácitas y lenguaje que se describió como nocivo para los trabajadores puertorriqueños.

En una conferencia de prensa, Hernández Montañez dijo que no tenía “reparos” con los señalamientos de Pierluisi, aunque sostuvo que el cuerpo legislativo no modificará todo el lenguaje objetado por el mandatario. De otra parte, dijo que habló con el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, quien le indicó que si se hacen las enmiendas conversadas él no tendrá reparos con que la delegación apruebe la nueva medida.

Torres García mencionó que Pierluisi objeta que se les pague doble a trabajadores que se excedan las 10 horas en una jornada y en el contexto de un acuerdo de flexi time. Según el gobernador, esto crearía una categoría especial entre trabajadores, ya que un obrero que no participe en ese tipo de acuerdo cobraría a tiempo y medio el tiempo extra.

“Eso no está en discusión”, dijo Torres García, al referirse a la paga doble tras la décima hora.

Además, Pierluisi criticó que un estudiante que trabaje en su sexto día pueda cobrar doble y otro trabajador no estudiante en circunstancias similares cobraría a tiempo y medio.

PUBLICIDAD

Torres García indicó que la propuesta de paga doble a los estudiantes fue presentada por la rama ejecutiva y no por la Cámara. Argumentó que el patrono tiene control absoluto de si un trabajador labora más de 10 horas consecutivas. Cuando se le preguntó si entonces la Cámara cedería en ese lenguaje, ya que ni siquiera fue propuesto en la Legislatura, el legislador de primer turno respondió que escuchará lo que tenga que decir Maldonado González y que el Ejecutivo siempre puede presentar luego un proyecto de ley ajustando el lenguaje a la política pública.

Pierluisi también tiene preocupaciones sobre la vigencia inmediata de la ley. Torres García indicó que le llamaba la atención el reclamo porque la llamada Reforma Laboral del 2017 se aplicó tuvo efecto inmediato.

“No tenemos problema y lo enmendamos, pero es irónico porque la reforma laboral tuvo efecto inmediatamente”, dijo.

Torres García atribuyó, de otra parte, señalamientos de Pierluisi en cuanto a errores y fallas de sintaxis en la medida a los cambios introducidos en el Senado.

La postura de Pierluisi

Pierluisi criticó ayer en una carta el lenguaje del PC 3 que llegó a su escritorio en La Fortaleza.

“A pesar de todos estos esfuerzos el proyecto de ley no fue revisado, de manera tal que contiene lenguaje perjudicial para los derechos de los trabajadores. Lo que parece, en principio, algo loable y positivo, irónicamente se ha tornado en una pieza legislativa defectuosa por errores de redacción y por incluir áreas conflictivas”, se puntualiza en la carta.

Según aprobado, el PC 3 modifica la forma en que se paga el tiempo extra en los casos en que el patrono y el empleado llegan a un acuerdo para trabajar una jornada semanal de 40 horas con jornadas de 10 horas diarias. De igual forma, crea una compensación especial de tiempo extra para estudiantes, pagando a razón de tiempo doble las horas trabajadas durante el día de descanso.

PUBLICIDAD

“Bajo estas circunstancias, el empleado que no estudia y trabaja en su día de descanso cobra a razón de tiempo y medio por hora trabajada, mientras el que estudia lo cobra a razón de tiempo doble. Este tipo de disposición crea una clasificación irrazonable entre los mismos trabajadores y le impone una carga económica adicional a la empresa por condiciones no relacionadas a sus operaciones. De igual forma, desalienta la contratación de nuestros jóvenes, quienes en su mayoría formarían parte de esta nueva clasificación”, detalló la carta.

Asimismo, el gobernador dejó saber mediante en la carta que, “en perjuicio de los trabajadores el proyecto pretende enmendar la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico de 1948, al eliminar el lenguaje que establece el derecho de los trabajadores para entablar acciones civiles en los casos en que los patronos no compensen las horas regulares y horas extras de trabajo conforme a la Ley”.

También la medida propone. según Pierluisi, la eliminación del lenguaje que establece el derecho de los empleados a reclamar en estas acciones las cantidades no pagadas, así como a una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, y las costas, gastos y honorarios de abogados del procedimiento. De igual forma, se elimina el lenguaje que establece la facultad del secretario del Trabajo para intervenir a favor de los trabajadores en controversias salariales bajo las disposiciones de este estatuto.

Por otro lado el proyecto, según aprobado y según la versión de Pierluisi, cambia de manera permanente la forma de interpretar las normas laborales locales en armonía con el derecho federal.

“Esto significaría que nos colocamos en una posición anacrónica para poder atemperar nuestros estatutos a las normativas federales aplicables a este importantísimo tema”, se explica en la carta, en la que se añade que el texto del informe del comité de conferencia contiene errores de redacción que “pueden crear resultados incongruentes”.