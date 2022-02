El proyecto de reforma laboral aprobado ayer será sometido a una evaluación del Ejecutivo tan pronto llegue a La Fortaleza, pero el gobernador Pedro Pierluisi se inclina por firmarlo, dijo este martes.

“Responsablemente lo que tengo que hacer, cuando me llegue la medida, mi equipo que me asesora tanto en La Fortaleza como el secretario del Trabajo, me harán su recomendación. Yo me inclino a firmar (la) reforma (laboral)”, afirmó el primer mandatario a preguntas de El Nuevo Día.

“No quiero que esto se prolongue más”, agregó.

El Proyecto de la Cámara 3 de reforma laboral recibió 16 votos a favor. Aunque el informe de la medida se aprobó en la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre, último día de la segunda sesión ordinaria, se había quedado sobre la mesa en el Senado.

“El proyecto de reforma laboral ha tenido un camino tormentoso, escabroso en esa Asamblea Legislativa. Finalmente , aparentemente por lo que me está llegando el Senado llevó a votación el informe de conferencia que Cámara había aprobado. Tengo que verificar que no le hayan hecho cambios a ese informe de conferencia que Cámara aprobó. Si eso es lo que ocurrió, yo por carta señalé unos errores que tenía”, dijo el gobernador.

Pierluisi señaló que se debían corregir errores. Destacó que si persisten los errores, “lo voy a señalar”. “Si hay errores que los arreglen”, afirmó.