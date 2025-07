Las dos enmiendas propuestas por el titular de Salud –que no fueron atendidas por la Legislatura– iban dirigidas, por un lado, a permitir el uso de bloqueadores de pubertad y, por otro, a que no se viera interrumpido el tratamiento de jóvenes de 18 a 21 años que ya comenzaron el proceso de hormonas de transición .

Ramos ha señalado que no incluir estas enmiendas tendría “consecuencias a la salud”, específicamente en el grupo de pacientes de 18 a 21 años que actualmente están en tratamiento de hormonas de transición. A pesar de reconocer este riesgo para la salud, no pudo precisar cuál sería su plan –si alguno– para asistir a estos jóvenes trans en caso de que la gobernadora firmara la medida.

“El proyecto prohíbe cosas que no se hacen ahora mismo en Puerto Rico, pero se pudieran hacer, y puedo entender que haya una política pública de protección a los niños”, sostuvo. “Aquí, por ejemplo, no se hacen cirugías de cambio de sexo, que es una de las cosas que prohíbe el proyecto. Claro, no se hacen, pero no quiere decir que no pudiera llegar alguien que pudiera hacerlas, así que eso está ahí”.