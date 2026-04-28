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Republicanos impulsan proyecto del salón de baile de Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales

Argumentan que ayudaría a evitar brechas de seguridad como el tiroteo ocurrido el sábado

28 de abril de 2026 - 9:15 AM

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Representaciones artísticas del nuevo Ala Este y Salón de Baile de la Casa Blanca. (Jon Elswick)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Republicanos en el Congreso impulsaron el lunes nuevos esfuerzos para aprobar y financiar el propuesto salón de baile del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, al argumentar que ayudaría a evitar brechas de seguridad como el tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Un nuevo proyecto de ley presentado por senadores republicanos autorizaría $400 millones —aproximadamente el costo del proyecto— para su construcción y la infraestructura de seguridad subterránea. Trump ha dicho que dinero privado pagaría por el salón, pero el senador republicano Lindsey Graham, uno de los auspiciadores, dijo el lunes que entiende que esos fondos privados deberían cubrir solo “comprar vajilla y cosas así”.

Graham dijo en conferencia de prensa que algunos podrían pensar que el salón es un “proyecto de vanidad” de Trump, pero sostuvo que es necesario para que el presidente celebre eventos de forma segura y evite lugares mucho menos seguros como el Washington Hilton, donde se celebró el evento del sábado. El hombre que, según las autoridades, intentó irrumpir armado con pistolas y cuchillos en la cena había reservado una habitación en el hotel, según una declaración jurada del FBI.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

“Sería una locura” volver a celebrar allí la cena, dijo Graham, al añadir que le recomendaría a cualquier presidente no hacerlo, aunque Trump ha dicho que quisiera reprogramar el evento.

Cole Tomas Allen compareció el lunes en corte para enfrentar cargos federales por intentar asesinar a Trump tras el incidente del sábado, en el que se realizaron disparos afuera del salón. El presidente fue evacuado del escenario mientras miles de invitados se lanzaban debajo de mesas buscando refugio.

Otros legisladores dijeron que impulsarán sus propias medidas para aprobar el salón de baile, entre ellos la representante Lauren Boebert y los senadores republicanos Rand Paul y Tim Sheehy.

“Es una vergüenza para la nación más poderosa del mundo que no podamos celebrar reuniones en nuestra capital, incluyendo algunas a las que asiste nuestro presidente, sin la amenaza de violencia e intentos de asesinato”, escribió Sheehy en X.

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner

No está claro, sin embargo, si el esfuerzo logrará suficiente respaldo. Los demócratas se han opuesto a la construcción del salón desde que Trump demolió parte de la Casa Blanca para abrir paso al proyecto sin autorización del Congreso, mientras enfrenta además demandas judiciales.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo a periodistas que el presidente debería enfocarse en poner fin a la guerra con Irán, la atención médica y medidas para reducir el costo de vida.

“Estas son las cosas en las que realmente deberíamos estar enfocados”, dijo Jeffries.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó el lunes que Trump quiere aislarse en un “palacio amurallado, literalmente”.

Añadió que los republicanos deberían aprobar en cambio una medida presupuestaria que incluya fondos para el Servicio Secreto, parte del Departamento de Seguridad Nacional y que lleva más de dos meses sin financiamiento.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

“Si los republicanos realmente quieren mejorar la seguridad, deberían unirse a los demócratas para financiar al Servicio Secreto, no el salón de lujo de Donald Trump”, dijo Schumer.

Los republicanos también aprovecharon el incidente para reclamar fondos para Seguridad Nacional, responsabilizando a los demócratas por bloquear dinero para agencias de control migratorio desde mediados de febrero.

El caos en la cena anual se produce después de que Trump ha enfrentado dos intentos contra su vida y mientras miembros del Congreso de ambos partidos han recibido un número creciente de amenazas de muerte en años recientes.

Graham dijo que los tiempos son inusuales.

“He estado aquí bastante tiempo y nunca había sentido el nivel de amenaza que existe hoy”, afirmó.

La senadora por Alabama Katie Britt, quien presentó la legislación junto a Graham, dijo que la medida no se trata solo de Trump.

“Esto no estará terminado hasta el final de su mandato”, dijo. “Se trata de futuros presidentes. Se trata de que nuestra nación tenga un lugar para reunirse”.

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