En momentos en que la opinión pública se ha volcado en contra del Poder Judicial, el portavoz popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos radicó una medida que daría paso a un programa de retiro temprano para la Judicatura.

El Poder Judicial ha estado bajo fuego recientemente tanto por las decisiones tomadas por dos magistradas en el caso de la joven asesinada Andrea Ruiz Costas y, además, por la postura del Tribunal Supremo de negarse a revelar las grabaciones de unas audiencias judiciales en las que participó la mujer en un intento infructuoso de obtener un remedio legal de protección de su pareja que, según las autoridades, la asesinó.

El Proyecto de la Cámara 805 propone que todo juez que, en o antes del 30 de junio del 2025, haya cumplido 19 años o más en el servicio público y que haya cumplido ocho años como juez y tenga entre 45 y 59 años, tendrá derecho a acogerse a un plan de retiro voluntario con un beneficio tipo anualidad del 50% de su retribución promedio.

Esta anualidad será pagada mensualmente y tendrá carácter vitalicio. Esto significa que un Juez Municipal, que gana $69,300, cualificaría para una anualidad vitalicia de $34,650 aún solo teniendo 45 años y disponible para trabajar en lo que guste tras acogerse al beneficio, que estaría exento del pago de contribuciones.

La medida, una vez se le dé primera lectura, sería referida a comisión para su análisis legislativo.

“La misma (la anualidad) no podrá disminuirse, revocarse o, salvo cuando hubiese sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo en la Ley. Estas anualidades solamente podrán ser aumentadas mediante ley”, indicó Matos García en la Exposición de Motivos.

El Nuevo Día ha intentado comunicarse con Matos García, quien se ha comprometido a contestar durante el día. Se desconoce si el proyecto de ley es producto de conversaciones que el legislador haya tenido con miembros del Poder Judicial y si se han realizado un estudio de impacto fiscal sobre el Sistema de Retiro de la Judicatura.

También se desconoce la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Por disposición de una ley del 2013, los jueces que entraron al sistema a partir del 1 de julio de 2014 y formen parte del llamado Programa Híbrido de retiro, podrán jubilarse a partir de la fecha en que cumplan los 65 años, hayan completado un mínimo de 12 años servicio como juez y no hayan solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones acumuladas, gozarían de una pensión equivalente al 60% del sueldo más alto devengado como juez.

El representante popular presentó la media en momentos en que permea sobre miles de empleados públicos la amenaza de que los pensiones de más de $1,500 mensuales sean recortadas en hasta un 8.5%, según disposición de la JSF. Este ente ya ha objetado la Ley 80-2020, con que se legislaba un plan de retiro temprano para empleados públicos.

El beneficio en dicha ley, al que cualificarían empleados contratados al amparo de las leyes 447-1952 y 1-1990, es objetado por la JSF debido a su impacto fiscal.

“No puede soslayarse que los jueces son nombrados a término, y que con el sistema actual que ha sido aprobado legítimamente para atender la solvencia del propio sistema, algunos de los funcionarios que actualmente prestan servicios en la Judicatura tienen la incertidumbre sobre si efectivamente obtendrán una pensión digna, por no ser renominados, a pesar de haber servido al gobierno por 19 años o más, y estar actualmente en la Judicatura”, indica Matos García en la Exposición de Motivos del proyecto. “Precisamente, este grupo de jueces, que han servido durante años al Gobierno, pero que actualmente tienen entre 45 a 59 años de edad, y han realizado funciones en el cargo de Jueces por los ocho años, posiblemente no puedan recibir la pensión que en justicia le correspondería, por no ser un empleo a tiempo definido, como al resto de los servidores públicos”.

Los salarios de los jueces varían entre $69,600 anuales (en el caso de Jueces Municipales) hasta $125,000 anuales, en el caso de la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Los jueces municipales y los jueces Superiores tienen nombramientos de 12 años.

En el 2019, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, presentó un proyecto de ley con que pretendía que se les aumentara el salario a los jueces Asociados del Supremo en $53,000 para alcanzar un salario anual de $173,000 y un aumento al Juez Presidente de $58,000, para ubicar el salario en $183,000. La medida generó indignación en el país y finalmente fue retirada.