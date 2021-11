El Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 19, que limita el acceso a escoltas a pasados gobernantes.

La pieza legislativa persigue dos asuntos: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo -como ocurrió con Ricardo Rosselló Nevares-; y prohibir “al comisionado o superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exmandatario que no cumpla con alguno de estos requisitos”.

Por “requisitos”, el proyecto se refiere a que el primer ejecutivo haya sido electo por elección popular, que no haya sido destituido y que no haya renunciado al cargo. Este lenguaje también aplica a la pasada gobernadora Wanda Váquez, quien no fue electa por el pueblo.

El Senado también aprobó en la sesión de hoy el Proyecto de la Cámara 578, que rebaja la edad mínima para entrar a la Policía de 21 a 18 años. Para viabilizar el espíritu del proyecto también se enmienda la Ley de Armas.

También se eleva la edad mínima para entrar a la Policía de 39 años a 46.

El Proyecto de la Cámara 578 también busca garantizar que todo nuevo miembro de la Policía a partir de la firma de la ley propuesta cuente con al menos un grado asociado. Hoy, precisamente, la Policía graduó 133 cadetes.

En los pasados años, la Policía ha perdido el 50% de su fuerza hasta ubicarse en unos 8,000 efectivos. El Negociado de la Policía ha confrontado serios problemas de reclutamiento en los pasados años.

Con la medida, se faculta y autoriza a la Academia del Negociado de la Policía a conferir grados asociados, pero también faculta a la Universidad de Puerto Rico y universidades privadas a graduar estudiantes que hayan ingresado a la Academia de la Policía con grados asociados en seguridad pública.

La medida modifica la Ley de Seguridad Pública para permitirle a cualquier joven interesado en ser policía solicitar para ingresar a la Academia desde los 17 años -siempre y cuando se gradúe cumplidos los 18 años- y también enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico para que, en el caso de los miembros del Negociado de la Policía, se les podrá expedir la licencia de armas siempre y cuando tengan más de 18 años. Igualmente, se les autorizaría para utilizar polígonos de tiro y a comprar balas con solo 18 años.

El senador penepé Henry Neumann defendió la medida al señalar, entre otras cosas, que hay supuestamente muchos jóvenes que recién han cumplido 18 años y quieren ser policías. La senadora independentista María de Lourdes Santiago rechazó y objetó que jóvenes de 18 años tengan acceso a un arma mientras son investidos por el Estado de toda la responsabilidad de hacer valer la ley.

“Lo último que debemos aspirar en un país es a tener oficiales del orden, a tener policías con mentalidad de escenario de guerra en las calles”, dijo Santiago al aludir a un comentario de Neumann en el sentido de que jóvenes de 18 años ya pueden enlistarse en el ejército.