A minutos de que se divulgara la orden de arresto contra el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, algunas figuras en la Legislatura reaccionaron con asombro.

El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó el arresto de Stensby por desacato civil, tras incumplir con la orden de entrega de documentos que requirió el tribunal ante la demanda incoada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

“Me has dejado...”, dijo el representante independentista, Denis Márquez, al expresarse sorprendido por la noticia.

“Esto es la consecuencia de la obstinación, pero sobre todo, el descaro de no respetar una investigación legislativa y la prepotencia de este señor y la empresa de pretender ir por encima de la Asamblea Legislativa. Luego de un extenso trámite en que, de manera temeraria, trataron de no cumplir con la Asamblea Legislativa y no dar información, se ha demostrado que es información de la negligencia y la incompetencia de esta empresa”, señaló el legislador.

Por su parte, el presidente de la comisión que presentó la demanda, Luis Raúl Torres, expresó en una entrevista televisada (WAPA-TV) que “en Puerto Rico hay una Constitución y hay una Constitución norteamericana que nos rige. Nadie está por encima de la Constitución y las leyes”.

Torres citó a una conferencia de prensa a las 11:30 a.m. para expresarse sobre la orden de arresto contra Stensby.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, siguió la misma línea en un tuit al señalar que “nadie está por encima de la ley”.

“Transparencia y rendición de cuentas, siempre”, sostuvo.

Márquez recordó que el juez Anthony Cuevas Ramos le dio suficiente oportunidades a Stensby para que cumpliera con la orden judicial.

En cambio, el representante del Partido Nuevo Progresista Enrique Meléndez expresó que no le sorprendió el arresto y recalcó que este tipo de orden judicial no se emite livianamente.

“Ellos emiten una orden de arresto luego de haber agotado todo el proceso y se le hicieron todas las advertencias a las partes. La única manera que el tribunal tiene para obligar el cumplimiento de una orden es ordenando el arresto de la persona. Ahora, las personas que le están recomendando este curso de acción a Stensby no le están haciendo un buen servicio”, indicó.

El representante de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, sostuvo que LUMA Energy le ha faltado el respeto a Puerto Rico.

“Su reiterado incumplimiento con los requerimientos de información de la Cámara y, además, con las órdenes del tribunal no admitía excusas adicionales. Espero que este remedio judicial ayude a Stensby y a LUMA a atenerse al derecho aplicable en Puerto Rico, incluyendo las facultades investigativas y el acceso a información por parte de la Legislatura”, indicó.

El Nuevo Día procuró una reacción de LUMA, pero al momento no ha habido respuesta. Gloria Soltero, gerente de relaciones con los medios del consorcio, dijo que supo de la decisión del juez Cuevas cuando este diario la llamó. Soltero alegó desconocer si Stensby está en Puerto Rico.