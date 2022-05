El proyecto de ley que propone una especie de reforma de permisos pasó esta mañana el cedazo de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes, en votación 11-3

Los votos en contra fueron de los representantes Mariana Nogales, José Bernardo Márquez y Denis Márquez. Nogales intentó, sin éxito, que la medida fuera devuelta a comisión para que fuera discutida en vistas públicas.

La voluminosa pieza legislativa, de 115 páginas, bajará a votación en la Cámara el próximo martes. El proyecto representa un híbrido de varios proyectos de ley sobre permisos y su resultado final no fue discutido en vistas públicas.

El presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, argumentó a la prensa que todos los proyectos que, en conjunto forman parte del proyecto sustitutivo, sí fueron a vistas públicas.

“Todos los proyectos se vieron y todas las vistas se dieron. Este es el producto final y la medida se circuló, se les dio tiempo para presentar enmiendas a quienes tuvieran reparos y nadie trajo”, dijo Hernández Montañez.

Entre otras cosas, el proyecto persigue que, en un periodo no mayor de 48 horas se otorguen una serie de permisos que presuntamente ahora tardan de entre 30 días y seis meses. Estos son: Permiso de Uso, Permiso Único, Permiso de Construcción, Reconstrucción o de Remodelación; Permiso de Demolición con su respectiva certificación negativa de asbesto y plomo o su respectivo permiso expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; Permisos Generales y Permiso de Uso Automático.

Si la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o algún municipio en la jerarquía de I a la III no cumple con el proceso expedito, el solicitante podrá solicitar una revisión ante la División de Revisiones Administrativas.

El proyecto dispone que los cambios a los Códigos de Construcción apliquen de manera prospectiva, enumera los documentos específicos a ser solicitados para Permiso Nuevo y para un Permiso Existente y crea el nuevo Permiso de Uso Domiciliario para regular los trabajos realizados por remoto.

Uno de los elementos nuevos a incluirse en el proyecto de reforma de permisos consiste en la creación de un Código de Ética Profesional Autorizado y del Inspector Autorizado.

El Profesional Autorizado como se dispone actualmente, puede ser agrimensor, arquitecto, geólogo, ingeniero o planificador, todos licenciados, autorizados a evaluar y expedir permisos ministeriales tomando en cuenta elementos como la Zonificación o Calificación; Usos; Altura; Tamaño del Solar; Densidad; Area de Ocupación; Area Bruta de Piso; Patio Delantero; Patio Lateral Derecho; Patio Lateral Izquierdo; y Patio Posterior Espacios de Estacionamientos Area de Carga y Descarga.

Con enmiendas en el proyecto sustitutivo se eliminan los geólogos y planificadores profesionales.

El Profesional Autorizado estará limitado a la otorgación o denegación de las siguientes determinaciones finales y permisos asociados a: permiso de uso; permiso de demolición; permiso de construcción para remodelar; permisos generales; determinaciones de exclusiones categóricas; permiso de construcción; permiso de obra de urbanización vía excepción y aquellos permisos únicos establecidos en el Reglamento Conjunto

El Inspector Autorizado podrá expedir ciertas certificaciones como la certificación para la prevención de incendios y certificaciones de salud ambiental, así como cualquier otra certificación permitida por reglamento.

El Código de Ética propuesto en la medida dispone que tienen la obligación y responsabilidad denunciar actos en violación del estado de derecho, incluyendo actos de corrupción, fraude, soborno, apropiación ilegal. Además, se abstendrán de expedir determinaciones finales o certificaciones para proyectos en los que hayan participado en cualquier fase de su diseño, o tengan algún interés personal o económico y, entre otras cosas, se responsabilizarán “de los asuntos cuando tenga capacidad para atenderlos e indicará los alcances de su trabajo y limitaciones inherentes”.

El proyecto de ley establecer una serie de multas aplicables por violaciones a la propuesta ley que oscilan entre $1,000 y $5,000.

La medida también crea un Comité Especializado en Evaluación de Proyectos Subvencionados con Fondos Federales, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Este organismo, que parecería diseñado para sustituir a COR3, tendría la encomienda de tramitar todo proyecto que esté subvencionado con fondos federales, “maximizar la efectividad de los fondos federales asignados y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía”, reza la medida.

En declaraciones escritas autorizadas ayer, Nogales reclamó vistas públicas y dijo que la petición original la hizo el viernes cuando recibió la citación de vista de consideración de enmiendas.

“Esa citación nos tomó por sorpresa porque hasta ese mismo día no sabíamos que se estaba trabajando en un proyecto que sustituye otras cuatro medidas (PC 549, PC 688, PC 916 y PS 122) y que hace enmiendas sustanciales a la Ley 135-1967, Ley de Certificación de Planos y Proyectos, y a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. Estas leyes son precisamente las que están al centro de muchos de los casos de permisos ilegales y de destrucción ambiental que hemos estado denunciando. Claro que necesitan enmiendas, pero lo que se está proponiendo no resuelve los serios problemas que hemos identificado”, alertó la portavoz del MVC en la Cámara.

Entre los puntos, según Nogales “preocupantes” de la medida, la legisladora destacó lo relativo a los Profesionales Autorizados que son contratados por los proponentes de un proyecto para que certifiquen su cumplimiento con las leyes y reglamentos, sin que un funcionario público así lo confirme.

“En muchas de las denuncias que hemos hecho, un Profesional Autorizado hizo una certificación que, en el mejor de los casos, omite circunstancias que ponen en duda su determinación y, en el peor, le miente descaradamente a la agencia, como ocurrió con la piscina en Rincón. Ahora se establece que ese permiso debe ser expedido en dos días”, dijo Nogales al abogar para que esta figura del Profesional Autoriza sea eliminada.

Nogales argumentó que el PC548 no tuvo vistas públicas y en cuanto a las demás medidas, del sector público participaron la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Recursos Naturales

“Además, se le proveyó espacio a múltiples representantes del sector empresarial, entre ellos, la Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores. Pero no vemos en la lista ni una sola organización o individuo que represente a profesionales de la planificación, de la conservación o de las ciencias naturales. Así no se puede evaluar responsablemente una medida que afecta, no sólo la facilidad para hacer negocios, sino cada aspecto de la vida en este archipiélago, incluyendo la salud de la gente y de los recursos naturales”, afirmó Nogales.

Nogales Molinelli también indicó que, en vistas públicas previas, percató de la falta de participación real del sector de pequeños y medianos comerciantes.