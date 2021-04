El Senado evaluará en vista pública este martes la designación del secretario de Salud, Carlos Mellado, quien parece no contar con mayores escollos en la Cámara Alta para su confirmación, un panorama contrario al de Magaly Rivera Rivera, nominada como titular del Departamento de Educación.

“Conozco al doctor Carlos Mellado y puedo decir que es mi amigo, pero aun siendo mi amigo tiene que pasar por todo el proceso. Hasta ahora lo he visto combativo en la calle trabajando con esta pandemia, lo hemos visto hasta vacunando él mismo. Está dedicando su tiempo a la pandemia y yo creo que, como dicen por ahí, está fajao”, expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Sostuvo que le hará todas las preguntas que estime pertinentes y que al momento de hacerlas, tomará en consideración la información que trascendió esta semana relacionadas a que una empresa médica que pertenecía al designado fue investigada a nivel federal por fraude en un proceso de quiebra. “Todo eso forma parte del expediente y formará parte del interrogatorio”, dijo.

Abordado sobre si el tema será determinante o no en la decisión final del Senado, Dalmau –quien no quiso anticipar cómo será su voto- respondió que “tendrá peso sus contestaciones”.

En reacción al reportaje publicado por El Nuevo Día, Mellado negó, a través de expresiones escritas, su vinculación con cualquier acto ilegal y sostuvo que nunca ha sido objeto de acusación o investigación alguna.

“Yo no tengo quejas directas de los nominados. Todo se lo refiero a la comisión de nombramientos, las ponencias y todo. Ni tengo ánimo prevenido con ninguno. De hecho, a la secretaria de Educación le dimos todos el espacio del mundo”, señaló al hacer referencia a Elba Aponte, cuya designación a Educación fue retirada por el gobernador Pedro Pierluisi luego que no pasara el crisol de la Comisión senatorial de Nombramientos.

Tras la salida de Aponte, el primer ejecutivo sometió el nombramiento de Rivera Rivera, quien, aunque posee una extensa trayectoria en Educación, ha sido descrita como una activista política del Partido Nuevo progresista (PNP), lo que resulta en una preocupación para el presidente senatorial. “Si el Senado tiene múltiples partidos y el gobernador tiene un partido, es aconsejable que nomine a alguien que no cause controversias. Probablemente, va a nominar alguien allegado a él, pero uno que sea el que lidera los penepés dentro de la agencia...”, argumentó.

Dalmau afirmó, no obstante, que ello no va a ser impedimento para que Rivera Rivera reciba el debido proceso de evaluación. Dijo que su compromiso con el gobernador fue darle prioridad. “En cuanto ella recoja los documentos, que hasta hoy (domingo) no los ha recogido, y someta la documentación adecuada, yo le voy a dar prioridad”, aseguró el líder legislativo.

“Pero, si (el gobernador) me pide un consejo, sería que no nombre un activista en las agencias para poder tener los votos suficientes”, puntualizó.

Referente a la designación de Eliezer Ramos Parés como secretario interino de Educación, Dalmau indicó que existe la posibilidad de que el nombramiento se atienda en la sesión de mañana, lunes, una vez sea discutido con el caucus del Partido Popular Democrático (PPD), pautado para horas de la mañana.

“El Departamento necesita tener un líder, aunque sea interino, en lo que se evalúa la nominada Magaly Rivera en propiedad”, subrayó.

Sobre Ramos Parés, cuya designación vino para evitar que el Senado sometiera una demanda para retirar del cargo a Jesús González Cruz, el presidente legislativo señaló que no tiene mayores reparos, debido a que éste ya ocupaba una silla como secretario auxiliar de Educación Especial y ha comparecido en múltiples ocasiones a vistas públicas en el Senado. “O sea, una persona que conocemos, pero, como siempre he dicho, yo tengo muchos partidos representados en el Senado”, agregó.

Para mañana, lunes, está en agenda la vista pública de confirmación en el Senado del secretario de Agricultura, Ramón González. Mientras, el miércoles será el turno de la nominada a la jefatura de la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Eileen Vélez Vega, que, entre las dependencias que tiene a su cargo, está la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

El problema con los viajes a las islas municipios de Vieques y Culebra será uno de los primeros a abordar en la vista pública, así como el alza en los peajes y los convenios entre la Autoridad de Carreteras y los alcaldes para la pavimentación de vías municipales, detalló Dalmau.

Responde a cuestionamientos

Cuestionado sobre señalamientos que apuntan a que el Senado ha sido laxo en la consideración de los nombramientos del Ejecutivo, Dalmau sostuvo que se han tomado el tiempo necesario para poder hacer una evaluación justa de cada designado y sus ejecutorias.

“El Senado, obviamente, pasará juicio sobre ellos, pero antes se pasaba juicio rápido porque el Senado era del mismo partido. Ahora, el Senado es de múltiples partidos y le estamos dando espacio a cada secretario para que ejecute y ver si lo está haciendo bien, porque lo otro sería darle un cheque en blanco”, explicó.

“Si bien es importante saber las razones o las motivaciones por las cuales el gobernador hace un nombramiento, también el Senado tiene que tener el espacio para evaluar”, agregó.

Insistió en que la mayoría de los nominados por el gobernador en receso no tienen limitaciones para ejercer su cargo y así lo han demostrado nombrando subalternos y emitiendo contratos.