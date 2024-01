Cámara de Representantes vuelve a la carga con medida para ampliar días de vacaciones de los empleados públicos

“Como resultado, la Ley 119 es significativamente inconsistente con el plan fiscal del gobierno, viola (la ley) Promesa y no se puede implementar” , expresó el abogado principal de la JSF, Jaime El Koury , en la misiva.

Entre otras cosas, la JSF argumentó que el reporte de la firma no estima el alcance de los “impactos compensatorios” de la ley , que incluirían una mayor productividad laboral y una menor tasa de salidas de trabajadores. Asimismo, señaló que el costo de $58.3 millones no toma en cuenta el aumento en las liquidaciones futuras de las licencias de vacaciones.

Torres, sin embargo, no coincide con las proyecciones de la firma DevTech. “Podría tener algún impacto, lo que no podemos estar de acuerdo es que sea de $58 millones porque, al empleado, esté de vacaciones o realizando sus funciones, se le tiene que pagar”, argumentó el legislador, al aclarar que los nueves días adicionales contemplados en la medida no están sujetos a acumulación.