El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ordenó la cancelación de las sesiones de la semana que viene e instruyó a todo el personal adscrito al cuerpo legislativo y a la Superintendencia del Capitolio a realizarse la prueba de COVID-19.

La Cámara no sesionará hasta el 20 de abril. Sin embargo, las vistas públicas en calendario no serán canceladas. Las pruebas de COVID-19 para el personal de la Cámara se llevarán a cabo el 15 de abril.

“Todo el personal de la Cámara de Representantes se mantendrá laborando de manera remota y por medio de plataformas digitales, salvo el personal esencial, según sea notificado tomando las medidas de seguridad dispuestas en el protocolo para atender estos casos”, indicó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

El funcionario hizo referencia a los casos recientes de COVID-19 en el Capitolio, como los dos resultados positivos en la Oficina del Sargento de Armas y el anuncio de la senadora Rosamar Trujillo Plumey de que se contagió con el coronavirus SARS-CoV-2.

“Las vistas serán realizadas de forma digital por la plataforma de Zoom solamente con el personal esencial. Toda agenda planificada de reuniones y compromisos de los funcionarios electos de la Cámara se mantendrá inalterada mediante las plataformas digitales”, concluyó.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció esta tarde que ha decretado un receso en las labores de dicho cuerpo legislativo.

La medida fue tomada mediante una orden administrativa que dispone un receso de labores que se extiende del 12 al 16 de abril y quedan canceladas las sesiones y las vistas.

“Ante la amenaza a la salud que representa el Covid-19, he decretado un receso administrativo para salvaguardar la salud y dar mayor seguridad a los empleados que trabajan en el Senado. Tenemos un firme compromiso no solo con nuestro personal, si no también con sus respectivas familias y las personas que nos visitan”, manifestó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

La Orden Administrativa 21-14 aplica a todas las oficinas legislativas y administrativas del Senado, y el periodo de receso será cedido a los empleados y funcionarios sin cargo a licencia alguna. No obstante, y según la necesidad de servicios, los empleados podrán ejercer sus funciones o tareas delegadas mediante trabajo a distancia, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

“Hago un llamado a todos los empleados y empleadas del Senado para que mantengan todas las medidas de precaución necesarias. La pandemia continúa y no podemos bajar la guardia. Si algún empleado presenta síntomas relacionados al coronavirus deberá visitar el centro de salud más cercano para la debida atención médica”, recomendó el líder senatorial.

Durante el día de hoy, cerca de 300 empleados del Capitolio fueron vacunados y todas las instalaciones del Senado fueron desinfectadas.