El Senado le dio paso hoy, martes, a una medida legislativa que le permitiría a todo ciudadano defender la política pública ambiental ante foros administrativos y judiciales por posibles crímenes a los recursos naturales, pero el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, adelantó que el proyecto de ley será vetado por el gobernador Pedro Pierlusi.

“Si tuviera los votos el gobernador la va a vetar, porque si algo queda claro con este proyecto de la Cámara es que hay gente que tiene una dureza en el rostro que supera los Cariduros de Fajardo”, señaló Rivera Schatz al asumir un turno durante el debate del Proyecto de la Cámara 474 de la autoría de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales.

La medida -que crea la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”- contó con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como de la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. El senador penepé William Villafañe y el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, se abstuvieron.

Los detractores de la pieza legislativa argumentaron que la medida es un “disparate” y que su aprobación provocará una avalancha de demandas frívolas en los tribunales, además de que va en contra del desarrollo económico del país. Sus defensores, por otra parte, sostuvieron que se trata posiblemente de una de las medidas más importantes del cuatrienio y rechazaron los señalamientos.

“Si uno examina fríamente y seriamente la historia del ambientalismo en Puerto Rico, usted va a ver que las demandas y gestiones legales, que muchas veces implican muchísimo trabajo y gastos, no son frívolas. No se hacen porque sí, no se hacen por capricho, se hacen porque hay alguna situación que lo amerita”, expuso el senador del MVC, Rafael Bernabe.

“Para presentar una demanda tiene que haber una violación de ley. Tiene que haber violación a algún reglamento, a alguna política pública y pensaría que los funcionarios del gobierno quisieran que se respete la ley”, agregó el senador del MVC.

La medida le permitiría a organizaciones e individuos denunciar ante foros administrativos y judiciales posibles violaciones ambientales. Actualmente, para tener legitimación activa es indispensable que la parte que promueve la causa de acción demuestre que existe un daño claro y palpable. Bajo el ordenamiento jurídico vigente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es quien tiene legitimación activa para todo tipo de violación en relación a asuntos del ambiente, al igual que aquella persona que esté “directamente afectada”.

“Aquí lo que están buscando es detener el desarrollo económico no están buscando bajo ningún concepto el proteger el ambiente…lo que están buscando es un nicho para que los que protestan por todo y proponen nada puedan ir literalmente con una legitimación activa al tribunal sin ni siquiera tener conocimiento de causa”, alegó el senador de la Palma, Carmelo Ríos.

“No hay que esperar ni un solo día para para prever el resultado caótico de un proyecto como estamos discutiendo en este momento. Este proyecto que, si bien tiene como meta la defensa de medioambiente en nuestro país, a su vez plantea un mecanismo verdaderamente absurdo”, expuso, por su parte, Rodríguez Veve.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, sostuvo que en medio de la crisis ambiental que atraviesa el país, la medida es “probablemente” una de las importantes de esta sesión. “Es fundamental para entender que cuando hablamos de reconocer el poder de la gente, la importancia de las comunidades, el bla, bla, bla no basta. Hay que darle ese poder a la gente, hay que darle esa posibilidad de tener una voz propia para rescatar lo que nos pertenece a todos y a todas”, expuso.

Santiago agregó que mantener esa puerta cerrada sería “hacerse cómplice de las ilegalidades que todos los días estamos viendo”, como las construcciones indebidas en las costas y la remoción de corteza terrestre. “Aquí no se le está delegando ningún poder a nadie. Lo que pasa es que, si el DRNA asume la postura de la indiferencia, de mirar para el lado y de no vamos a hacer nada, el colmo es la pretensión de que si ella (la secretaria del DRNA) no hace o cualquier otro titular no hace, entonces, nadie más puede asumir cartas sobre el asunto”, expuso Santiago.