El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, confirmó que hay correligionarios y otros miembros del cuerpo legislativo investigados por las autoridades de ley y orden y cuyos casos no han trascendido públicamente.

Méndez dijo que la Cámara coopera con “varias” investigaciones, sin entrar en más detalles y sin precisar el número exacto.

“Hay agencias de ley y orden adicionales que no son necesariamente el Departamento de Justicia local o federal”, dijo.

“No voy a hacer nada que afecte una investigación. He sido notificado previamente de muchos casos que compañeros se han enterado después, pero Johnny Méndez no ha ido al compañero para darle la información. Yo respeto el trabajo investigativo y no voy a hacer nada que afecte una investigación de la agencia que sea y aquí hay otros que se están evaluando y han requerido (información) y yo tan siquiera se los he notificado”, dijo Méndez al atender a la prensa tras finalizar un encuentro de la mayoría penepé en la Cámara.

El senador novoprogresista Nelson Del Valle. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Cámara ahora cuenta con dos legisladores de mayoría investigados por las autoridades federales, pero Méndez no contestó si él es objeto de una pesquisa. No obstante, defendió su historial atendiendo la corrupción y argumentó que información levantada en la propia Cámara con el caso por violencia doméstica y corrupción del exrepresentante Ramón Luis Rodríguez Ruiz reveló un esquema de empleados fantasmas en el cuerpo legislativo.

“Esa es la génesis de varias de estas investigaciones. No solamente en el foro federal, en el foro local también hay otras investigaciones y en todas la Cámara ha cooperado”, dijo Méndez al alegar que miembros de “todas” las delegaciones son investigados.

“Estaremos cooperando como hemos cooperado y estaremos brindando toda la información que nos sea requerida”, insistió.

Méndez reconoció que estas pesquisas laceran la imagen de la Cámara y dijo que “todo tiene su tiempo” cuando se le preguntó por qué toca en el caucus el tema de las investigaciones criminales cuando supuestamente sabía de estas hace tiempo.

“Decir que no lacera es querer tapar el sol con una mano. Todo tipo de señalamiento siempre va a lacerar. Sí te puedo decir que todo lo que hemos hecho ha sido para procurar que se haga correctamente y toda la información que nos han solicitado la hemos brindado y todos los requerimientos han sido suplido están en vías de ser suplidos”, manifestó Méndez. “Al final del día se sabrá toda la verdad”, subrayó.

Hermetismo tras el caucus

Como resultado del caucus de esta mañana, los electores del distrito representativo 9, que comprende Toa Alta y parte de Bayamón, no tendrán, al menos por ahora, datos adicionales para pasar juicio sobre el incumbente Nelson Del Valle, esto luego de que esta tarde él y Méndez decidieran guardar silencio luego de que el lunes el FBI le ocupara el celular al legislador novoprogresista.

Del Valle enfrenta una primaria el 9 de agosto.

Al salir del encuentro, Méndez indicó que se determinó que Del Valle conservará la presidencia de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, y Comercio. También dijo que tanto él como Charbonier gozan de su confianza, pero no opinó sobre si las investigaciones en curso deben pesar o no en el ánimo de los lectores del Partido Nuevo Progresista.

“Eso es una decisión valorativa de cada uno… los que conocen a Nelson saben lo que harán y los que conocen a María Milagros saben lo que harán, pero no tengo por qué hacer ese juicio valorativo. Nelson goza de mi confianza, conozco a María Milagros y goza de mi confianza”, dijo al sostener que votará por Charbonier como candidata.

“Yo apoyo al compañero… al compañero le asisten unos derechos constitucionales”, dijo Méndez.

“Hay una investigación en curso sobre este servidor por lo cual no estaré emitiendo comentarios”, dijo Del Valle, cuya actitud contrasta con la de su correligionaria María Milagros Charbonier, quien ha brindado más información sobre la pesquisa que realizan las autoridades federales sobre su figura. “Estaremos cooperando con todo lo que se le pida”, añadió.

Ha trascendido que ambos casos se relacionan a un presunto esquema de empleados fantasmas en sus oficinas.

Méndez indicó que no relevó a Del Valle ni a Charbonier de sus comisiones ya que no están activas y que su trabajo se limita a labores administrativas y cerrando expedientes. Tampoco está trabajando en medidas incluidas en la Sesión Extraordinaria por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“En el caso de la compañía María Milagros Charbonier, se le hicieron unos planteamientos, los acogió, pidió que se le diera un espacio de unos días”, dijo Méndez al explicar que Charbonier llegó a poner a disposición de la presidencia la dirección de las comisiones de lo Jurídico y de Ética, a pesar de que ella le dijo a la prensa en la mañana que no había razón para hacer eso.

“Le dije que lo pensara bien y ella se va a tomar un par de días”, dijo Méndez. El líder legislativo argumentó que no hay querellas presentadas ante la Comisión de Ética y que removerla mientras el organismo no está en operaciones es “inoficioso”. El representante independentista Denis Márquez ha solicitado la salida de Charbonier de la presidencia de la Comisión de Ética y Méndez dio a entender que una querella específica contra ella sería el único en escenario en que la legisladora tendría que salir de la presidencia.

“Voy a esperar que ella emita unas expresiones mayores en el futuro, en unos días, en el tiempo que entienda correcto y si ella hace hecho, si lo hace oficial, lo atenderíamos en ese momento”, dijo.

Preguntado específicamente sobre qué explicaciones Del Valle ofreció al caucus sobre la intervención ayer del FBI, Méndez contestó que si él no hace expresiones públicas sobre el asunto “yo no voy a hacer comentarios”.