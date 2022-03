El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, rechazó tajantemente que como resultado de algunos decretos al amparo de la antigua Ley 22-2012 se está dando un proceso de desplazamiento de comunidades en Puerto Rico.

Ese fue precisamente el argumento que ha sido utilizado en el pasado por opositores de este estatuto que privilegia a los llamados “inversionistas residentes, entre estos ciudadanos de Puerta de Tierra que ayer participaron en una conferencia de prensa para denunciar ese escenario en su comunidad.

Esto, luego de que un grupo de beneficiados de la Ley 22-2012 adquirieran 30 propiedades en la zona y algunas hayan sido convertidas en apartamentos de alquiler a largo plazo.

“Puerto Rico es una Isla de ley y orden, donde no hay espacio para el discrimen por origen o por si un individuo tiene o no incentivos. Por tanto, toda transacción realizada conforme la ley, será reconocida y avalada, y si hay irregularidades, que se procedan con los procesos legales aplicables. Ahora bien, argumentar que hay un esquema de desplazamiento poblacional del cual el Gobierno es partícipe, en transacciones fidedignas, carece de fundamentos”, indicó Cidre en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Este diario también ha solicitado una reacción al alcalde de San Juan, Miguel Romero.

Cidre sostuvo que se ha querido repetir el argumento incorrecto de que la Ley 22-2012 provee exención total en el pago de contribuciones.

“Los individuos bajo esta ley pagan contribuciones sobre la propiedad; sobre la ganancia capital no proveniente de valores, y esto incluye pagar sobre la ganancia obtenida de la venta de propiedad inmueble; pagan contribuciones sobre salarios devengados, pagan IVU, etc. Para que tengan una idea, en un periodo de dos años, estos individuos han pagado más de $90 millones en contribuciones”, indicó Cidre al recalcar que el estatuto no es necesariamente para extranjeros, ya que puertorriqueños que no residieran en la Isla entre enero 2006 y enero 2012 también cualifican para sus beneficios.

“Para dar un ejemplo, dentro de los individuos de Ley 22 que se han mencionado que adquirieron propiedades en el área de Puerta de Tierra, hay un puertorriqueño, nacido, criado y desarrollado aquí, que regresó a la Isla como parte del programa, y que con sus inversiones contribuye a nuestro desarrollo socioeconómico, que es la finalidad de la ley”, sostuvo Cidre.