El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, rechazó este lunes que Conor Vincent D’Monte -el fugitivo canadiense arrestado por oficiales del Servicio de Alguaciles federal el pasado viernes en Isla Verde- sea beneficiario de la Ley 22, ahora Ley 60, que otorga una exención contributiva total por las ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier país a Puerto Rico.

Cidre aseguró que la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (OIN) validó que D’Monte no aparece en el listado decretos contributivos otorgados bajo ninguno de los nombres que usaba para identificarse. El individuo, según las autoridades, había asumido una identidad falsa y era conocido como Johnny Williams.

“Es importante resaltar, que, como parte de evaluación de las solicitudes de incentivos, el DDEC realiza ‘background checks’ exhaustivos y detallados de los peticionarios, de manera que se pueda validar, más allá de las declaraciones bajo juramento de éstos, si tienen historial criminal”, defendió Cidre, en unas declaraciones escritas.

Más temprano, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que D’Monte visitó La Fortaleza, ya que colaboraba en un proyecto para reubicar una colmena. El individuo ha sido identificado como cofundador de la organización sin fines de lucro Karma Honey Project (KHP), que busca fomentar la polinización de las abejas. Un comunicado de prensa emitido el 17 de febrero por la Mansión Ejecutiva citó al fugitivo por el nombre de Jonathan Williams.

“Por lo que me dicen, en algún momento sí estuvo allí (en La Fortaleza) colaborando con otros para reubicar esta colmena. Básicamente para reubicar el enjambre de abejas que existía en una de las ventanas de La Fortaleza”, explicó el gobernador en una conferencia de prensa, en la que también rechazó que se hubiera reunido con D’Monte o estuviera presente en una actividad con el arrestado.

“Lo primero que tengo que aclarar es que esa persona no labora en la Fortaleza. No tiene relación contractual alguna con La Fortaleza. La persona que está a cargo de la colmena es un agricultor boricua. No es esa persona ni esa entidad”, recalcó Pierluisi.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, KHP fue incorporada el 21 de febrero de 2019 como una organización sin fines de lucro por Candice Marie Galek, con oficinas en la avenida Ashford, en San Juan.

La página web de la entidad asegura que su intención es aumentar la población de abejas en Puerto Rico, difundir el conocimiento de la especie y crear empleos locales a través del ecoturismo y la apicultura

KHP formó parte de las 37 organizaciones que recibieron donativos en 2021 por parte de The 20/22 Act Society, la asociación de beneficiarios de las leyes 20 y 22. Este medio aguarda por una reacción de la organización.

¿Quién era el fugitivo?

D’Monte era el supuesto líder del capítulo de British Columbia de la organización criminal “Naciones Unidas” (ONU), también conocida como el “Sindicato Global de las Naciones Unidas” (GUNS, en inglés).

Su arresto en Isla Verde se produjo durante una intervención de tránsito. Según los alguaciles federales, el hombre de llevaba varios años viviendo en la isla, específicamente, en la zona del barrio Cubuy en Canóvanas.

El hombre, que era buscado por el gobierno de Canadá desde 2011, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y conspiración para asesinar a una o varias personas utilizando armas de fuego.

En mayo de 2009, de acuerdo las autoridades federales, miembros de la ganga, incluyendo a D’Monte, conspiraron para asesinar a integrantes de pandillas rivales, incluyendo a dos hermanos y sus asociados.

D’Monte, supuestamente, lideró el capítulo de British Columbia de la ONU entre el 2008 y 2009 y se dio a la fuga luego de la orden de arresto en su contra, informó la semana pasada el Servicio de Alguaciles federal en un comunicado de prensa.

Con información de la reportera Gloria Ruiz Kuilan.