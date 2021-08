El gobernador Pedro Pierluisi advirtió que los comerciantes del país “están avisados” sobre su inclinación, si no se controla el repunte de casos COVID-19, a requerirles que exijan una prueba de vacunación o la entrega de una prueba negativa como condición para entrar a los negocios.

Sus expresiones a la prensa se hicieron en el contexto de una declaración hecha hoy por representantes de la Asociación de Restaurantes (ASORE), quienes indicaron que no requerirían la entrega de ninguno de los dos documentos para aceptar comensales en sus establecimientos. Ayer Pierluisi indicó que se reservaba el derecho de requerir más controles en los restaurantes.

“Si tengo que tomar medidas adicionales las voy a tomar. Esa la adelanté a ver si sirve de motivación para que los más restaurantes posibles y las más barras posibles sean precavidas y eviten contagiados”, dijo. “Están avisados que voy a estar monitoreando todas las estadísticas, principalmente el uso de los hospitales y también los contagios y sí, voy a estar bien pendiente de lo que está pasando en toda la industria de los restaurantes y el sector de las barras. “Todos sabemos que es en restaurantes y en barras donde no se utiliza mascarilla ya que se ingieren bebidas y alimentos y cuando no se utiliza mascarilla se expone, quien sea, quien no la está utilizando”, sostuvo Pierluisi a la prensa en el Centro de Convenciones de Miramar.

“Ahí, más que en ningún sitio, debemos estar tomando medidas, así que yo voy a estar bien pendientes”, indicó.

Pierluisi sí advirtió que, no porque el liderato de una organización que agrupe comerciantes, como es el caso de ASORE, se exprese en torno a un tema, eso significa que la matrícula piensa de la misma forma.

“Esas organizaciones pueden decir, se les respeta el derecho de expresarse, pero no necesariamente todos los restaurantes van a seguir lo que diga el presidente de la asociación. Me consta que hay restaurantes que están siendo bien precavidos y están requiriendo prueba de vacunación o prueba negativa de COVID y veo eso con buenos ojos. Todos nos tenemos que proteger... todos tenemos que poner de nuestra parte”, insistió.