El senador por el distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, condenó la determinación del gobernador, Pedro Pierluisi, de vetar una resolución de su autoría con que ordenaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) realizar un proyecto de infraestructura vial en Loíza que serviría como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.

Acompañado de la alcaldesa de este municipio, Julia Nazario Fuentes y miembros del Comité del Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de Loíza, el legislador aseguró este martes que la decisión pone en peligro la vida de miles de familias que verían, en caso de un tsunami o cualquier otro desastre, sus posibilidades de vida reducidas al no contar con una vía de escape segura.

La ruta propuesta en la Resolución Conjunta del Senado 89 consiste en un proyecto de extensión de la entrada principal de la Urbanización Villas de Loíza, Calle 1, que conecte hasta la carretera PR-187 a la altura de la colindancia entre los Barrios Medianía Alta y Medianía Baja del Municipio de Loíza.

PUBLICIDAD

“Al vetar la medida, el gobernador Pierluisi ofrece varias razones las cuales objetamos porque distan mucho de la realidad y de la intención del proyecto. Nos parece que se deja a un lado la importancia que tiene para los loiceños y loiceñas este proyecto del Conector de Loíza, que principalmente busca salvaguardar la vida y el bienestar de miles de familias y que ha sido un reclamo de años”, expresó Aponte Dalmau, quien añadió que la pieza legislativa contó con el aval de todos los senadores al momento de su aprobación en la Cámara Alta, el pasado 7 de febrero.

La razón principal del primer ejecutivo para no firmar la pieza legislativa fue que la misma incluye una ruta específica que pudiera no estar alineada con los planes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) sobre este proyecto. Adujo también que la ruta determinada en la medida podría tener un impacto ambiental significativo para importantes recursos naturales, así como un impacto fiscal de más de $365 millones para los presupuestos de la ACT y del DTOP que no están identificados en su aprobación.

Sin embargo, Aponte Dalmau afirmó que la pieza legislativa lo que incluye es el espacio general por el cual debería discurrir el proyecto y no la ruta específica.

“El pueblo de Loíza y la Asamblea Legislativa llevan siete años reclamando al gobierno que se realice un estudio de viabilidad y de impacto ambiental, que son los primeros pasos que deben darse, para precisamente determinar cuál sería la ruta más indicada en términos de seguridad vial, impacto para nuestros recursos naturales y la erogación de fondos públicos. Sin embargo, el gobierno sigue dándole largas al asunto y poniendo en riesgo la vida de estas familias”, afirmó el legislador.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Loíza destacó que “el gobernador en todo momento me ha reafirmado que existe un compromiso de su administración con la construcción de una ruta alterna que salve las vidas de los loiceños y loiceñas. Mi pueblo confía en que así sea y que tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo puedan trabajar de la mano para finiquitar, de una vez y por todas, un estudio de viabilidad y de impacto ambiental que permita identificar una ruta que en una emergencia pueda salvar miles de vidas de personas que viven entre Medianía Baja y Medianía Alta”.

“Espero que el respeto a la vida, la solidaridad, y la buena voluntad ilumine a todos los que tienen que mover este vital asunto para que así lo hagan”, añadió Nazario Fuentes.

César Osorio y Héctor De Jesús Correa, miembros del Comité del Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de Loíza, también manifestaron su molestia y dijeron no entender el veto máxime cuando el proyecto del Conector es parte del programa de gobierno de Pierluisi y el primer ejecutivo se ha comprometido “un sinnúmero de veces” con la comunidad en atender el asunto.

“Esto es la vida y la vida no tiene costo”, denunció Osorio al aludir a la excusa del impacto fiscal millonario que el gobernador ofreció como una de las razones para impartir el veto. Por su parte, De Jesús Correa, quien dijo el veto fue “una sorpresa” para él y sus compueblanos, pidió al mandatario una explicación mejor detallada de las razones detrás del rechazo.

PUBLICIDAD

El senador de Carolina dijo, además, sentirse sorprendido con el veto porque previo a la aprobación de la medida estuvo reunido con Pierluisi discutiendo el proyecto y, en ningún momento, este le mostró reparos sobre el mismo.

“En esa reunión celebrada a fines de febrero, le hablé al gobernador sobre la oportunidad que tenía el DTOP de acceder a los fondos competitivos RAISE (Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity, por sus siglas en inglés) para las primeras fases del proyecto del Conector y él acogió la sugerencia. De hecho, la agencia le confirmó a la alcaldesa que, en efecto, se incluyó este proyecto en la solicitud de dichos fondos por lo que me parece sumamente contradictorio que no se buscase armonizar nuestra intención y los esfuerzos que ya se realizan antes de impartir el veto”, sostuvo Aponte Dalmau.

Finalmente, el legislador adelantó que presentará nuevamente la medida, en la Sesión Legislativa de hoy, con la intención de ir por encima del veto del gobernador. “Exhorto a todos mis compañeros senadores a que voten tal como lo hicieron el pasado mes de febrero. Hagámosles justicia a miles de hermanos y hermanas de Loíza y demostremos que existe un verdadero compromiso con estas familias y comunidades”, puntualizó.