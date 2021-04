El Senado dio paso esta tarde al nombramiento del coronel Antonio López Figueroa como comisionado de la Policía.

López Figueroa ha dirigido múltiples divisiones, comandancias y superintendencias en la Uniformada, donde por espacio de 27 de sus 33 años ha ocupado cargos de supervisión.

Los votos en contra fueron de la senadora independentista María de Lourdes Santiago y los senadores de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe. Estos últimos no asumieron turnos en la sesión al no estar presentes, pero consignaron sus votos en la votación final.

El denominador común entre varios senadores que se expresaron a favor de López Figueroa es que el ahora comisionado en propiedad es policía y que ha ido escalando posiciones en la agencia.

PUBLICIDAD

“Lo mejor, lo más positivo, lo más que respalda el nombramiento del coronel Antonio López es decir que Antonio López es un policía”, dijo el seanador penepé Henry Neumann.

“Ha subido, a través de esos 33 años, a través de los diferentes rangos que hay dentro de la Policía por su trabajo, honradez, su desempeño, su dedicación y su vocación a lo que es ser un policía”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Neumann indicó que se reunió con López Figueroa y el senador aseguró que el nominado “tiene una idea y un plan exacto de lo que se tiene que hacer”, sostuvo.

“Tenemos una persona que conoce a la Policía, que viene de sus rangos, conoce las necesidades del Policía”, insistió, frente a sobre una decena de miembros de la alta oficialidad de la Policía, que se congregaron en las gradas del Senado.

El senador independiente José Vargas Vidot también expresó a favor de la nominación.

“Podemos resaltar eso, que es un obrero de la seguridad. No es una persona que viene con soberbia. Me he podido sentar con él y expresarle cuales son las dificultades que se viven en la calle y en un sinnúmero de situaciones donde la ausencia de la Policía y o la excesiva presencia de la Policía hace imposible el trabajo comunitario”, sostuvo Vargas Vidot.

“No solamente ha garantizado, sino por la forma en que se ha expresado, es obvio que tiene un conocimiento claro de la calle”, sostuvo Vargas Vidot. “Veamos en este caballero la posibilidad de que haya una línea de transformación en la Policía”.

PUBLICIDAD

También asumió un turno a favor del nominado la senadora por Carolina, Marissa Jiménez, al igual que Gregorio Matías.

“Antonio López conoce a la Policía, ha sufrido los atropellos que hemos vivido los policías con una administración que nos han destrozado nuestras ansias de trabajar…”, dijo Matías. “Y lo critican por usar la expresión (en las redes sociales) de ‘mis policías’. Nosotros queremos ver que quien nos dirige (Matías es policía) siente como nosotros. Él conocer las luchas y los sufrimientos”, dijo Matías.

El senador popular Ramón Ruiz Nieves también favoreció el nombramiento.

“Tiene una hoja de servicio que le hace merecedor de la posición”, dijo Ruiz Nieves.

También favoreció el nombramiento el portavoz popular Javier Aponte Dalmau. López Figueroa dirigió la Comandancia de Carolina, de donde Aponte Dalmau es Senador.

“Tengo que decir que es un gran servidor público. Uno le hacía las peticiones, en la hora que fuera y siempre estaba ahí… dispuesto, con alternativa y buscando dar el mejor servicio a la comunidad”, dijo Aponte Dalmau.