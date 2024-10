Continúa investigación cameral sobre condiciones de vida en antigua égida Dr. Leopoldo Figueroa

“Si no asiste, entonces se abre el camino para ir al tribunal y solicitar que se cite con apercibimiento de desacato, como dispone el reglamento de la Cámara” , advirtió la legisladora. A&M Contract administra 23 complejos públicos, incluyendo el Dr. Leopoldo Figueroa.

Tras el reporte de los decesos y la intervención de las autoridades, vecinos del lugar han exigido mejores medidas de seguridad y mayores servicios y atenciones para quienes no tienen familia o están postrados en cama. Asimismo, han denunciado que algunas de las unidades están ocupadas por personas que no cualifican para residir en el lugar. “Estoy bien escandalizada con lo que está pasando en esta égida” , subrayó la representante de Proyecto Dignidad , quien aspira a la reelección.

Entre las preguntas que persisten entre miembros de la comisión cameral, están cuál es el protocolo para atender a los adultos mayores, qué medidas adicionales se han implementado tras el reporte de las tres muertes y si realizan un censo diario por los apartamentos, dijo Burgos. “Después de la vista pública del lunes, me parece que los adultos mayores no tienen atención alguna por parte del gobierno y eso no puede ser así, no puede pasar cuando hay dinero”, afirmó.