La junta de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) se reunirá mañana, lunes, para analizar los resultados eleccionarios, aunque también podrían tener ante su consideración la controversia que ha surgido entre miembros de la colectividad por la presidencia y vicepresidencias en la Cámara de Representantes, donde la Pava preliminarmente logró la mayoría de los escaños.

El secretario de la colectividad, Carlos Bianchi Angleró, rechazó y le restó validez a la votación que realizara un grupo de integrantes de la proyectada mayoría popular en la Cámara en la que seleccionaron a Rafael “Tatito” Hernández como presidente del cuerpo legislativo cuando comience la sesión en enero. También eligieron, como vicepresidente y segunda vicepresidenta a José Conny Varela y Lydia Méndez, respectivamente.

“Es que la votación no tiene ninguna validez. Para que se de un proceso de esa índole validado por el PPD, primero tiene que convocarse a los miembros para eso y eso no fue una convocatoria del presidente del partido. El pase de lista tiene que realizarlo y certificarlo el secretario de la institución y tampoco eso ocurrió. Lo que se dio allí no fue un proceso parlamentario”, puntualizó.

No obstante, dijo que si Hernández Montañez o algún otro legislador tiene algún reclamo debe someterlo ante la oficina del secretario hoy previo a la reunión para, entonces, ser presentado ante la junta de gobierno. “Ni la junta de gobierno ni la institución ha validado esa votación interna entre ellos, por lo tanto, se va a dar un proceso justo como dice el reglamento y como se ha hecho tradicionalmente. Si tienen algún tipo de reclamación tendrían que hacerlo ante la junta de gobierno”, señaló Bianchi Angleró.

De hecho, los expresidentes del PPD Victoria Muñoz Mendoza y Héctor Luis Acevedo repudiaron el proceso de nombramientos y lo catalogaron como uno “contrario a los principios de este partido, al poner las posiciones por encima de las causas que son nuestras esencias”.

Bianchi Angleró afirmó que no será hasta que los candidatos electos en Cámara y Senado reciban las certificaciones preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que la junta de gobierno convoque una reunión para entonces determinar cuál será el proceder. Subrayó que tomar una determinación bajo el escenario actual podría privar a algunos compañeros que enfrentan contiendas cerradas de participar de la elección de las presidencias y portavocías legislativas.

“El planteamiento es que una vez sean certificados los miembros de Cámara y Senado entonces se hará el proceso de escoger el liderato sea de portavoz o presidencia, si hay mayoría”, detalló.

Mencionó, por ejemplo, que el viernes no contaban con el escaño de Jessie Cortés, quien ayer, con el 100% de los colegios reportados tomó la delantera por 66 votos sobre su contrincante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el incumbente por el distrito representativo 18, José “Che” Pérez. “Tu no puedes robarle a un representante electo el escoger el liderato de ese cuerpo legislativo. De igual forma, hay otros legisladores que, aunque aparecen ganando, tienen un margen de menos de 100 votos o el 0.5% y probablemente van a recuento. Si en ese recuento resultan no electos, ese voto no tendría validez”, expuso.

El representante indicó que el escenario en el Senado por acumulación -donde entran solo las primeras 11 posiciones- tampoco es certero. A los candidatos que quedaron entre la posición 11 y 13 los separa una diferencia menor al 0.5%, por lo habrá recuento, según lo exige el Código Electoral. Estos son: Keren Riquelme (PNP), Aníbal José Torres (PPD) y Brenda López de Arrarás (PPD). “Como es un evento histórico, novel, obviamente tenemos que sentarnos, hacer esa introspección y hacer una lectura de ese resultado para ver como el PPD se va a mover en esa dirección”, sostuvo Bianchi Angleró.

Por su parte, el representante popular Ángel Matos insistió en que lo ocurrido el viernes “no es nada distinto a lo que he sido testigo por los pasados 20 años que previo, durante y luego de las elecciones se formaban los grupos de liderato de la Cámara y Senado”.

En entrevista con este medio, Matos -quien dijo que el portavoz Hernández Montañez estaba con su familia y no estaba atendiendo llamadas- sostuvo que sí fueron convocados a una conferencia legislativa a través de mensajes de texto, correo electrónico y llamada telefónica. Agregó que el jueves, en conferencia de prensa, el presidente del PPD, Carlos Delgado Altieri, también lo había adelantado.

“Convocatoria de reunión del presidente del PPD para electos de la Cámara de Representantes-mañana viernes, 6 de noviembre a las 11am, presencial en Comité Central PPD”, leía el mensaje de texto enviado a los legisladores, según copia enviada a este medio.

Matos argumentó que por tratarse de un caucus les correspondía a los portavoces iniciar los trabajos y así fue. Reconoció que Hernández Montañez también realizó el pase de listo para certificar el quórum. “Nuestro ánimo no es de pelea ni de controversia, eso es lo menos que pide el país, es lo menos que pide la gente del partido. Me parece, en mi humilde apreciación, que los votos están ahí”, expuso.

Sobre la posibilidad de presentar algún reclamo ante la junta de gobierno, Matos dijo que esperarán a conocer la determinación del organismo. “No me quiero adelantar… No voy a prestarme para pelea porque lo que se está viviendo no es nuevo”, dijo.

Señaló, sin embargo, que si los volviesen a convocar “los votos de Tatito están ahí”.