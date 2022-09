Con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista, el Senado se quedó corto de obtener los votos que requería para dar paso a una medida que ordenaba a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desarrollar un plan para reactivar, durante cualquier emergencia que afectara el servicio energético, a los exempleados de la corporación pública que se encuentren laborando en otras dependencias del gobierno.

El cuerpo legislativo, sin embargo, dejó sobre la mesa el Proyecto del Senado (PS) 484, que busca ampliar las facultades de los alcaldes en los esfuerzos de restablecer la energía en situaciones de emergencia.

La Resolución Conjunta del Senado (RCS) 334, de la legisladora popular Migdalia González Arroyo, recibió el apoyo de 13 senadores, uno menos de la mayoría absoluta que se necesita para aprobar medidas.

“La Autoridad de Energía Eléctrica deberá coordinar con la entidad encargada de la transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la integración de las labores de los funcionarios y personas retiradas activadas durante la emergencia”, indicaba la RCS 334, que precisaba que la reactivación sería voluntaria.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticipó tras la votación que la pieza legislativa sería reconsiderada en la sesión del próximo martes.

En la sesión de esta tarde, la medida recibió 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, de la senadora novoprogresista Keren Riquelme. Hubo ocho senadores ausentes en la sesión de esta tarde: los populares Juan Zaragoza, Gretchen Hau y Rubén Soto; los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz, Wandy Soto, Marissa Jiménez y Nitza Morán; y Joanne Rodríguz Veve, de Proyecto Dignidad.

“Durante otras emergencias, la Autoridad activaba a sus jubilados con vasta experiencia y conocimiento de nuestra infraestructura y topografía, con conocimiento de los barrios y hasta de las familias que atendían. Porque el problema nunca fue ni nunca ha sido los trabajadores, sino una mala administración y gerencia”, afirmó González Arroyo durante el debate de la medida.

El senador penepé Carmelo Ríos tomó el único turno en contra de la RCS 334, donde describió la medida como “loable” pero “inoficiosa”.

“Esta medida está bien intencionada, no me cabe la menor duda. En la práctica es inoficiosa”, sostuvo Ríos, señalando que la resolución conjunta requeriría a la AEE desarrollar un reglamento y argumentando que los celadores retirados no necesariamente han recibido adiestramientos anuales.

De otra parte, el PS 484 quedó pendiente, a pesar de que el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, había adelantado en una rueda de prensa en horas de la mañana que sería descargada y llevada a votación. El proyecto, presentado por la senadora popular Ada García Montes en junio de 2021, ampliarías las disposiciones del Código Municipal que ya permiten a los ejecutivos municipales realizar labores dirigidas al restablecimiento del servicio eléctrico.

El presidente del Senado aseguró que la medida se atendería el próximo martes, cuando estuvieran presentes todos los legisladores de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

La medida senatorial, según radicada, especifica que los municipios tendrían la facultad de realizar trabajos de manejo de vegetación, así como “brindar servicios de restablecimiento del servicio eléctrico dentro de sus límites territoriales”. El personal a cargo de estas funciones deberá estar dirigido por un ingeniero eléctrico y contar con al menos cinco años de experiencia “en trabajos de reparación de averías del sistema de distribución y transmisión” en la AEE.

Las contrataciones externas, del municipio optar por esa vía, quedarían exentas del requisito de subasta pública.

Desde ayer, alcaldes y LUMA, consorcio encargado de la operación de la red de transmisión y distribución de energía, han estado enfrascados en una batalla mediática sobre el alcance de las facultades que tienen los ayuntamientos para intervenir en el sistema eléctrico durante una emergencia.

LUMA, tras el reclamo de alcaldes que denunciaron diversos grados de inacción en sus municipios, ha ofrecido establecer memorandos de entendimiento (MOU), pero ejecutivos municipales como Ramón Luis Rivera Cruz, de Bayamón, han dicho que el documento limita el campo de acción a labores de recogido de escombros, remoción de material vegetativo o control de tránsito, que no requieren alcanzar ningún acuerdo particular. El MOU propuesto, según indicó Rivera Cruz, excluye obras como el levantamiento de postes caídos y reemplazo de cables, funciones que el municipio ya había hecho bajo un entendido verbal con el consorcio privado.