Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Cansados y molestos ante la falta de energía eléctrica y agua potable en varias de las ocho comunidades en y alrededor del Caño Martín Peña en San Juan (también conocido como el G8), residentes de la zona se lanzaron al puente Martín Peña para reclamarle tanto al gobierno como a LUMA Energy y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) acción para restablecer los servicios esenciales en una zona en la que viven muchos adultos mayores.

Un nutrido grupo de vecinos de las comunidades exigieron la activación de los componentes del gobierno, de las corporaciones públicas y de LUMA Energy para que restablezcan el servicio en una zona cuya infraestructura energética, en esencia, no sufrió daños tras el paso del huracán Fiona el 11 de septiembre.

PUBLICIDAD

“A la comunidad del sur, que fue las que más se atrasaron, les llegó la luz esta madrugada, pero sabemos que todavía quedan algunos bolsillos en las comunidades y nos preocupan nuestras égidas, que aunque no están dentro de las comunidades, sabemos que todas estas personas mayores se ven afectadas en Río Piedras, Villa Palmeras, comunidades que son menos aventajadas”, resaltó la presidenta del G8, Lucy Cruz Rivera, a El Nuevo Día.

La líder comunitaria resaltó que la preocupación mayor es la situación que atraviesan los adultos mayores de la zona que no cuentan con energía eléctrica ni agua potable, pues en la comunidad se han registrado incendios por el uso de velas que el Negociado del Cuerpo de Bomberos ha tenido problemas en combatir, puesto que no hay presión para operar las tomas de agua.

“La preocupación es mayor la muerte de nuestros ancianos al usar generadores o velas, los golpes que se dan al caer por enredarse en los cables y los incendios que hemos tanido también. Esa es nuestra preocupacion mayor y no podemos seguir así... algo tienen que hacer”, enfatizó Cruz Rivera.

La comunidad de Barrio Obrero se estremeció la semana pasada por la muerte de una madre y su hijo en un incendio residencial, y Rivera Cruz añadió que una residencia en el barrio Bitumul se quemó en su totalidad por un incidente con un generador.

“Si contamos la comunidad de Canteras, junto con las ocho comunidades, estamos sobre los 23,000 a 24,000 residentes. Hemos visto, esporádicamente, brigadas de LUMA Energy, pero todavía quedan muchos bolsillos sin servicio de energía eléctrica. Otro peligro es que los postes del alumbrado tampoco estan energizados y eso causa inseguridad en los adultos mayores. También han perdido sus alimentos, así que ¿quién se los va a reponer? Perdieron todo lo que tenían, y muchos viven del PAN (Programa de Asistenia Nutricional) y tienen que esperar, mes a mes, a que le lleguen las ayudas. Esto no debe pasar, ni aquí en San Juan, ni en ninguna parte de Puerto Rico”, subrayó Cruz Rivera.

PUBLICIDAD

“Lo que quereos es que nos acaben de poner la luz y el agua a todo Puerto Rico, que se acaben las excusas. Si hacen falta empleados, pues que los contraten, pues en Puerto Rico hay mano de obra para eso. Esto debe ser un trabajo en conjunto, en equipo, para poder levantar al pais”, añadió la lider comunitaria.

Al transcurrir la tarde fueron más las personas que se sumaron a la manifestación en la que la Policía del Distrito de San Juan prestó vigilancia. Los estribillos en contra de LUMA Energy y el gobernador Pedro Pierluisi fueron la orden del día durante la jornada.

“Hay muchas personas que carecen de los servicios esenciales y estamos al borde de una crisis comunitaria. Aunque a mí me llegó la luz y el agua, si mis vecinos no están bien, pues yo no puedo estar bien. También resultan obvios los conflictos de interés que tiene Pierluisi con el contrato de LUMA Energy, y el que no lo quiera ver, pues está ciego. El hecho de que a los residentes se les estén quemando sus hogares, que haya gente mayor que ha muerto, esas son muertes que están en manos del gobernador y de todos esos sinvergüenzas de LUMA”, recalcó María González, residente de la calle Loíza.

Por su parte, Awilda Camacho Llanos, residente de Barrio Obrero Oeste, recalcó que aunque se restableció el servicio de agua y luz en algunas de las comunidades, la recuperación no se ha dado en todas.

PUBLICIDAD

“Tenemos comunidades en las que la mayor parte de la población son adultos mayores, personas que están enfermas, personas encamadas, que están pasando hambre. Pese a todo lo que está ocurriendo, no solo aquí, sino en muchos pueblos de Puerto Rico, no se le puede echar la culpa al gobierno, no se le puede echar la culpa a LUMA, no se le puede echar la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa y no hace falta nada, según el gobernador”, sostuvo Camacho Llanos.

El presidente del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), exrepresentante y excandidato a la alcaldia de San Juan, Manuel Natal Albelo, también hizo acto de presencia para manifestarse junto con los residentes de las comunidades del G8.

“Es inaceptable lo que está ocurriendo, no solamente por la lentitud en la respuesta, sino que, en momentos, hemos visto que en vez de movernos en dirección hacia la recuperación, se han dado pasos hacia atras. Si tomamos los números que están dando tanto LUMA como la AAA en cuanto a la recuperacion dia a dia, aún tomando esos porcientos que los cuestionamos porque cuando vemos lo que se vive en San Juan, en las comunidades del G8, en los campos de Caimito, Cupey Alto, y ni mencionar fuera del área metropolitana, sabemos que esos números como que no coinciden con la realidad que vive el país. Pero aún si los tomáramos (los números) por buenos, independientemente es una respuesta inaceptable, y lo más difícil de todo esto es pensar que hay sobre 1,000 extrabajadores desplazados o jubilados de la AEE que están disponibles para ayudar con las labores de recuperación, pero por la arrogancia o el orgullo del gobernador y de LUMA los tienen haciendo labores de limpieza en algún edificio de gobierno o en agencias”, enfatizó Natal Albelo.

El exrepresentante, Manuel Natal se unió a la manifestación de las comunidades del Caño Martín Peña. (José Ayala Gordián)

“Creo que hay que poner a esas personas a trabajar inmediatamente en lo que conocen para ayudar a restablecer el sistema (de energía electrica). Estas comunidades han recibido muchos golpes y, quizás, el ejemplo más concreto es que a unos metros de donde nos encontramos ubica el Coliseo de Puerto Rico (José Miguel Agrelot) que tuvo luz primero que esta comunidad con una población de personas mayores que dependen de los servicios de energía eléctrica. Pero eso (energizar las comunidades del G8 y zonas aledañas) no fue una prioridad para este gobierno, pero energizar el Coliseo de Puerto Rico sí para las actividades turísticas o comerciales que allí ocurran. Esta comunidad es un ejemplo de lucha, de organización comunitaria, y que todo lo que han logrado lo han hecho gracias a esa organización de la comunidad. Creo que hay que reproducir ese mismo modelo que se ha hecho aquí en otras comunidades aledañas, de San Juan y de todo Puerto Rico”, recalcó Natal Albelo.