Aunque prefirió no pasar juicio sobre los señalamientos que ciertos sectores han levantado en torno a la descentralización del Departamento de Educación (DE), Andrés Satizábal , principal oficial ejecutivo de IOTA Impact , empresa que asesora a la agencia en el proceso, sostuvo este miércoles que, previo a su contratación local, la firma colaboró “pro bono”, por más de un año, con el gobierno federal sobre cómo se podía transformar el sistema educativo público de la isla.

El legislador se mostró preocupado de que “un asesor del secretario de Educación de Estados Unidos haya traído de la mano a un contratista sin experiencia propia en un proceso de descentralización, que es de tanta importancia para la isla. Nos preocupa que no se haya abierto a un proceso competitivo, que este haya tenido acceso a información privilegiada y que haya venido recomendado por el gobierno federal” .

“Entendemos que el secretario de Educación federal tiene buenas intenciones, pero la ejecución del proyecto se está desvirtuando. Es necesario que el secretario Cardona tome acción, porque si no se convierte en partícipe de algo mal ejecutado desde sus inicios” , agregó Aponte Dalmau.

De momento, Iglesias no precisó cuántas propuestas se recibieron.

“Irrelevante” transformación sin reglamento

Al respecto, Satizábal aclaró que el trabajo de los empleados de la compañía era “apoyar” el proceso. El asesor, a su vez, prefirió no opinar sobre la participación de empleados de confianza del DE en las mesas, pero sostuvo que toda organización inmersa en una transformación tiene que tener personal interviniendo en el diseño.

“IOTA Impact no fue la que seleccionó a los miembros de la mesa. Sin embargo, mi perspectiva es que el que hayan participado y que estén participando empleados del Departamento de Educación es absolutamente crítico para que la descentralización de verdad se pueda implementar. En cuanto a la despolitización, no puedo comentar al respeto, no sé cuál es el partido político de cada una de las personas de las mesas”, expuso el consultor.