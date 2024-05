El mapa hacia un nuevo Departamento de Educación: descentralización, autonomía escolar y presupuestos enfocados en el estudiante

Si bien los retos son complejos en el Departamento de Educación , el momento histórico que atraviesa la agencia y las circunstancias actuales sientan las bases para una transformación urgente del sistema hacia uno descentralizado, donde el poder decisional resida en la comunidad escolar, con un presupuesto que priorice al estudiante y condiciones dignas para maestros y el personal no docente.

“Tenemos que ser muy disciplinados en sacar la política partidista del salón de clases y que todas las decisiones que se tomen, que afecten ese lugar, que es el lugar más importante de una sociedad, no tengan nada que ver con una decisión político partidista y el mercado que viene atado a eso”, anotó la también integrante del comité ejecutivo de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), como ha sido denominado el proyecto impulsado en el sistema público de enseñanza.

Un proceso que corre con atrasos

“El calendario se modificó ya, y se ha modificado en varias ocasiones a solicitud de las mismas mesas de implementación y de la misma comunidad. Ahora mismo, en agosto, ya no vamos a tener la primera LEA, lo que nos estamos moviendo es a tener una región lo más descentralizada posible para prepararla y que esté en transición a convertirse en una LEA para agosto de 2025 ″, dijo, en primicia, Iglesias Sepúlveda, al responder si era una opción modificar el calendario de trabajo y qué pasaría si se detenía.

En un aparte con El Nuevo Día luego de la actividad, Iglesias Sepúlveda explicó que la decisión de aplazar el lanzamiento de la primera agencia local educativa se tomó luego que el Senado rechazó , el mes pasado, el Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE), que, entre otras cosas, habría establecido las bases para la transición hacia lo que sería la primera LEA. “Aunque se aprobara el reglamento ahora, nos dimos cuenta que estaba demasiado apretado. No habría tiempo para hacerlo”, expuso Iglesias Sepúlveda.

Una oportunidad histórica

“Están mirando a Puerto Rico como un modelo de transformación distinto. Esto no es lo que pasó en (Washington) D.C., esto no es lo que está pasando en Hawái, esto no es lo que está pasando en otros estados que se han descentralizado. Muchos de ellos se han dirigido hacia la privatización del sistema público, esto es un modelo nuevo que tiene un componente de participación comunitaria importante”, enfatizó.