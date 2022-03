El Senado aprobó a viva voz esta tarde el proyecto de ley de administración que faculta al Departamento de la Familia a cumplir con las disposiciones de la ley federal Family First.

No obstante, al presentar la medida en el hemiciclo, la senadora popular Rosamar Trujillo Plumey, como presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, indicó que la agencia no está preparada para implementar la nueva ley porque, entre otras cosas, no tiene suficientes trabajadores sociales y que esto provocará “carencia de servicios, dilación y cúmulo de casos e incumplimiento ante el gobierno federal”.

Según Trujilo Plumey, Familia ha contratado desde enero del 2021 un total de 22 trabajadores sociales y no son suficientes.

“Ellos dicen que tienen los mecanismos, peor no tienen el recurso más importante que es el recurso humano”, dijo Trujillo Plumey a El Nuevo Día. “Queremos que se mueva la nueva política pública vigente y nosotros hemos cumplido con rendir un informe positivo”, agregó la legisladora al sostener que, en parte, se incluyó en el proyecto el requisito de que el Departamento de la Familia tenga que rendir unos informes de progreso a la Legislatura para “garantizar” que cumplirá con el nuevo estatuto.

Durante el debate ningún senador o senadora se expresó en contra de la medida.

La senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve logró que se aprobara una enmienda de su autoría para que se condicione la entrada en vigor de la propuesta ley a que Familia “certifique al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa que cuenta con los recursos humanos necesarios para su implementación”. La enmienda no incluyó parámetros concretos para que la agencia demuestre que tiene el recurso humano necesario.

Trujillo Plumey, entretanto, recalcó en que el proyecto busca reducir la institucionalización de menores y que sean ubicados en escenarios no familiares y sostuvo que se incorporaron recomendaciones de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), incluyendo información que Familia tiene que brindar a la OAT en casos de menores.

“Esta legislación ha sido objeto de esfuerzos mediáticos de la administración y de la secretaria de la Familia (Carmen Ana González Magaz) en conjunto con algunos funcionarios electos que han planteado demora en la atención de la legislación y el riesgo de pérdida de fondos federales. Sin embargo, la legislación federal sobre la que se establece el Proyecto del Senado 537 fue aprobada en el 2018, así que la demora fue por parte de la administración que presenta el proyecto”, dijo Trujillo Plumey.

La legisladora de primer turno señaló que el gobierno insistió en aprobar la medida ante la posibilidad de perder fondos federales, pero agregó que Familia ha recibido $5 millones para implementar la ley.

Al responder a los señalamientos de Trujillo Plumey, la senadora penepé Keren Riquelme sostuvo que si Familia no ha perdido dinero ha sido por voluntad del gobierno federal.

Riquelme indicó que la ley será implementada en tres fases y que la última culmina en el 2024. No obstante, señaló que el gobierno sigue a “expensas” de perder dinero federal si el proyecto no es convertido en ley.

“Los fondos no pueden llegar a las arcas del Departamento de la Familia sin una ley que los faculte”, dijo Riquelme.

Esta ley fue aprobada en el 2018 y, tras una prórroga solicitada por Puerto Rico y otras jurisdicciones, entró en vigor aquí en octubre del año pasado.

El proyecto deroga la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y le da 180 días Familia para atemperar sus reglamentos a la nueva ley.

Entre otras cosas, tipifica como delito grave la violación de una orden de protección emitida al amparo de la nueva ley y establece como política pública que el núcleo familiar se mantenga unido siempre que sea posible, lo que significa que se el Estado se apartará de la política actual de remoción de menores de sus hogares y colocará esta alternativa como el último recurso al atenderse un posible caso de maltrato.

Según el gobierno, el proyecto le permitirá a Familia tener acceso a mayor cantidad de fondos federales para atender casos de menores atendidos.

De hecho, la medida dispone que un menor será elegible para servicios del departamento “si está en riesgo inminente de ingresar a un hogar de crianza”, lee la medida, pero podrá permanecer seguro en su hogar con su familia o en el hogar de algún pariente.

“Con la implementación de esta ley en Puerto Rico, los servicios de prevención en casos de maltrato o negligencia podrán extenderse hasta 12 meses. En circunstancias particulares, podrá extenderse por 12 meses adicionales. Ello, porque su fin es que el menor pueda reunificarse con su familia”, lee la exposición de motivos.

El proyecto limita los pagos que la agencia podrá hacer a hogares de crianza, regula las instancias en que se privará a los padres de la patria potestad de sus hijos y obliga a la agencia a no promulgar políticas que redunden en un aumento de la población correccional juvenil. Además, limita, aunque con excepciones, a seis la cantidad de menores que podrán ser atendidos a la vez en un hogar de crianza.

Las excepciones son: para permitir a un padre o madre que es menor y esté ubicado en el hogar de crianza, pueda permanecer con sus hijos, para permitir que hermanos removidos de su familia permanezcan juntos, para permitir que un menor pueda permanecer en un hogar de crianza donde ha desarrollado “una relación significativa con el individuo o familia que opera el hogar” y para permitir que el individuo o familia que opera el hogar de crianza pueda brindar a un menor con discapacidad severa si demuestra que tiene el entrenamiento para hacerlo.

La limitación de niños por hogar de crianza ha colocado en riesgo las operaciones de algunos de estos centros, según han advertido dueños de estas instalaciones a El Nuevo Día.

La ley federal también dispone que los hogares estén licenciados y esto significa que tendrían que estar facultados para brindar servicios psicológicos y psiquiátricos, terapéuticos y de abuso de sustancias.

“Desde 1980 la política pública sobre la protección de menores ha estado dirigida a asegurar el mejor interés del menor. No obstante, ha variado la postura del Estado en torno a Ia filosofía de reunificación familiar, y como consecuencia, también han variado los contornos de los procedimientos de remoción o privación de custodia o patria potestad entablados por el Departamento de la Familia. Hoy en día, la Ley 246-2011 inclina Ia balanza hacia limitar los derechos y esfuerzos de reunificación familiar en aras de facilitar los mecanismos de remoción y privación de custodia y patria potestad como medidas de protección del menor, mientras por medio de la legislación ante la consideración de esta comisión, el P. del S. 532 el objetivo es fomentar mayores esfuerzos de conservación dc vínculos familiares, limitando así los procedimientos de remoción y privación del Estado. Además, con este cambio de política pública se pretende cumplir con los requisitos de la normativa federal para el reembolso en programas de protección de menores”, lee el proyecto.