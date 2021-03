El tema de la supuesta baja productividad de las cámaras legislativas dominadas por el Partido Popular Democrático (PPD) fue objeto de debate ayer en la sesión del Senado, en momentos en que ninguno de los cuerpos legislativos ha aprobado un solo nombramiento del Ejecutivo y tampoco ha enviado a La Fortaleza un solo proyecto para la firma de Pedro Pierluisi.

Mientras, La Fortaleza solo ha enviado a la Legislatura cuatro medidas. De los 28 nombramientos del primer mandatario, menos de 15 han entregado la totalidad de los documentos, según el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

El presidente del Senado y su contraparte en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que no favorecen, como regla general, el descargue de medidas, por lo que el calendario de vistas públicas para atender proyectos ha sido cargado en las pasadas semanas. Igualmente se han radicado decenas de resoluciones de investigación.

En el caso de la Cámara solo se está sesionando una vez por semana. Su portavoz popular, Ángel Matos García, dijo que esta limitación se trata de una medida para atender el COVID-19 pero anticipa que regresarán a dos sesiones por semana (lunes y jueves) después de Semana Santa.

El tema de la baja productividad legislativa fue llevado a la opinión pública por la minoría penepé en la Cámara de Representantes y surgió por primera vez a mediados de febrero mientras se interpelaba en dicho cuerpo legislativo a la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos.

Ayer le tocó al Senado, cuando el portavoz alterno penepé Carmelo Ríos objetó las críticas constantes al contrato de Luma Energy y al proceso de reapertura de escuelas.

“¿Cuál es el desempeño? Al día de hoy, 68 días, cero proyectos enviados al gobernador y cero nombramientos confirmados. Eso no es un buen inicio, no lo es. De hecho, creo que es el inicio más lento que hemos tenido y como ha dicho el senador José Vargas Vidot, un carro sin gomas. Es el más lento que hemos tenido. En el anterior, para esta época habíamos roto todos los récords”, dijo Ríos al obviar que, entre estas leyes, se aprobó la llamada Reforma Laboral que ahora podría ser derogada.

“Yo enfocaría un tanto luego de pasar el sabor de la semana, que es Luma, y empezaría a pensar en las escuelas, vamos a abrirlas, se abrieron… ya Elba Aponte aparentemente tiene los votos y que bien, el mío lo tiene… ¿estoy contento con lo que está pasando?, no… pero vamos a empezar la cosa. Larry Seilhmer debió haber sido confirmado (como secretario de Estado) hace un mes, es la verdad. Domingo Emanuelli debió haber sido confirmado (como secretario de Justicia) hace un mes también, esa es la verdad”, dijo Ríos.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau le ripostó a Ríos.

“Nosotros hemos estado aquí a merced, desde hace unas semanas atrás, esta nueva Asamblea Legislativa, de que aquí el proceso legislativo está lento, que aquí la aprobación de proyectos de ley ha sido lenta y que el gobernador, ni ha firmado proyectos de ley ni hemos nombrado (confirmado) los nominados a secretario”, dijo Aponte Dalmau. “Le quiero recordar al compañero Carmelo que la dilación del proceso de nombramientos no se trata de la Asamblea Legislativa, la dilación del proceso se trata de que, casualmente, nuestro compañero (senador, Juan) Zaragoza le ha exigido a todos los nominados un plan de trabajo que tienen que presentar para nosotros tener las herramientas y las métricas necesarias para medir su rendimiento futuro”, agregó.

El legislador añadió que los nominado no han cumplido con entregar dichos planes de trabajo. Dijo también que el gobernador no ha firmado ningún proyecto de ley. “Así que estamos en igual de condiciones”, agregó.

El pasado 14 de febrero, el expresidente de la Cámara y actual portavoz de la minoría penepé, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, fue el primero que públicamente criticó la alegada lentitud de las mayorías populares al describir ese primer mes de actividad legislativa como “el peor en la historia, sin ninguna medida convertida en ley y sólo un proyecto de ley aprobado”.

En días recientes retomó el tema el también representante penepé Víctor Parés Otero.

“El pueblo de Puerto Rico ha sufrido lo que ha sido un desastre de gestión pública por parte de una delegación del partido popular que solo se ha preocupado por buscar titulares en los medios de comunicación y no trabajar para la gente. El récord habla por sí solo y no hay manera de disfrazarlo. Esta es la primera vez en la historia moderna de Puerto Rico que en 45 días (a mediados de febrero) no hay una sola medida convertida en ley. Nunca había pasado”, dijo Méndez Núñez. “No hay nada aprobado, todo es pintura y capota. Sencillamente ha sido un desastre. Es la peor legislatura en la historia de Puerto Rico”, sentenció.

El portavoz popular Matos García describió las declaraciones de Méndez Núñez como demagogia.

“Esto es demagogia. Por el pasado mes y medio Pedro Pierluisi no ha radicado nada. Para el PNP, Pedro Pierluisi y Johnny Méndez, su récord es cero. A diferencia de lo que dice Méndez, ya se han radicado más de 700 medidas”, dijo Matos García.

“Mi mejor recuerdo es que para esta fecha el pasado cuatrienio es que ya teníamos dos legisladores del PNP tarjeta de pesquisas. El recuerdo que yo tengo hoy, es que tenemos sobre $11 millones en deuda porque la pasada administración no pagaba el agua, no pagaba la luz, y hoy no podemos pagar las liquidaciones de los empleados hasta el 1ro de julio. Una legislatura del PNP en el que se arrestaron seis legisladores, una vergüenza que este cuatrienio trabajaremos con dignidad”.