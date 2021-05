El portavoz de la minoría penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, se quedó corto en cuanto a los votos que necesitaba para que el Senado devolviera a la Cámara de Representantes el Proyecto de la Cámara 283.

La medida no solo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a que las convicciones en casos penales solo se alcanzarán con el voto unánime de los miembros del jurado, sino que también le extendió -con carácter retroactivo- el efecto del proyecto a convicciones que durante el pasar de los años se han logrado con votaciones 9-3 y 10-2.

La moción de Méndez Núñez fue llevada a votación y recibió 19 votos a favor y 4 en contra. Méndez Núñez necesitaba 26 votos.

“Ha habido tanta discusión sobre la retroactividad o no retroactividad entre algunos compañeros y nos han dicho que el asunto no está claro. También nos preocupa de que en este proyecto no se atendió a las víctimas y he presentado una petición para que esto se pueda discutir más a fondo”, señaló Méndez Núñez en entrevista con El Nuevo Día.

El expresidente de la Cámara sostuvo que el pasado cuatrienio favorecía un proyecto similar, pero que tuviera un efecto prospectivo.

“A esta medida le pusieron una enmienda dándole carácter retroactivo y eso nos preocupa a todos”, insistió.

En entrevista por separado, el representante Orlando Aponte Rosario, coautor de la medida con José Enrique Meléndez, señaló que le toca al Senado atender el asunto.

Aponte Rosario dirigió el proceso de evaluación de la medida en la Cámara como presidente de la Comisión de lo Jurídico. Él fue quien autorizó la enmienda sobre el carácter retroactivo, ya que la medida original no incluía ese lenguaje.

Ahora, la medida es atendida en la Comisión de lo Jurídico en el Senado.

“Esto se trata de desinformación de parte de algunas personas con agendas. Nadie está presentando un proyecto para sacar violadores, asesinos o criminales Más allá de eso, es una medida que hay que atender a tono con lo que determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, dijo Aponte Rosario.

“Ya se nos dijo que el estado de derecho actual es letra muerta”, agregó.