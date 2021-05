El caucus de la mayoría popular en la Cámara de Representantes acordó esta mañana enviarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nueve enmiendas a ser introducidas al contrato con LUMA Energy y decidió, de manera unánime, que de no ser acogidas estarían votando en contra de una resolución que persigue asignarle a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) $750 millones para financiar el contrato.

“Es un paso de buena fe que demostraría el deseo de la JSF de subsanar lo que pasó la semana pasada. Es extender un periodo razonable para que nos sentemos a dialogar”, dijo el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, a la prensa. “Para analizar las recomendaciones y buscar un punto de encuentro”.

Preguntado si el ente fiscal, aún con un voto en contra de la Cámara, podría ordenar unilateralmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asignar esos fondos a la AEE, Hernández Montañez contestó que “hay planteamientos que se podrían hacer. Pero, a diferencia de lo que pasó en los primeros cuatro años, es que ahora tenemos una Cámara que está trabajando sustantivamente cada transacción. Antes le daban la espalda a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Tenemos un buen caso”.

¿Retaría esa asignación en los tribunales?, se le insistió.

“No voy a adelantar. Quiero mostrar buena fe y agotar los remedios”, ripostó.

El presidente cameral dio a entender que existe cierta fricción entre miembros de la JSF y su directora ejecutiva Natalie Jaresko. El líder cameral, por ejemplo, fue enfático en señalar que Jaresko les envió una notificación el martes pasado a los presidentes legislativos, dándoles una fecha final del viernes para aprobar la resolución.

“Nos percatamos que no hay comunicación efectiva entre la JSF y la directora ejecutiva Natalie Jaresko”, dijo Hernández Montañez, al recordar que era de conocimiento público que los cuerpos legislativos no sesionarían la semana pasada para atender la fecha designada por Jaresko.

Hernández Montañez se reunió en los pasados días con varios miembros de la JSF: Betty Rosa, Arthur González, Antonio Medina, Justin Peterson y David Skeel.

Por lo pronto, la petición de la Cámara a la JSF será solicitarle una extensión de 24 horas para que no expire mañana, sino el jueves, la fecha límite impuesta por el ente fiscal para que la Cámara apruebe la resolución, que será radicada formalmente esta tarde por la mayoría popular. Mañana a las 9:00 a.m. se celebrará una vista pública de enmiendas de la Comisión de Hacienda, que preside Jesús Santa, para evaluar en comisión la resolución. Ya se acordó que será aprobada en comisión y discutida antes del mediodía en el hemiciclo del cuerpo legislativo, que sesionará mañana.

“Si al mediodía no llegamos a un entendido, derrotaremos los $750 millones en la sesión de mañana”, dijo el líder cameral.

Hernández Montañez dijo que insistirá en que se inicien negociaciones entre hoy y mañana temprano con la JSF.

La mayoría popular ha condicionado la confirmación de Manuel Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico a que se aplace la entrada de LUMA Energy a la AEE hasta enero de 2022. Hoy, Montañez Hernández indicó que se ha “modificado” la postura de los populares.

“Depende de lo que se pueda acordar. Los trabajadores van por encima de un nombramiento. Quedamos que, posterior a lo que ocurra en las próximas 24 horas, ese tema se va a dilucidar. El tema de salvar los derechos de los trabajadores va por encima de cualquier acuerdo”, señaló Hernández Montañez.

Las enmiendas propuestas

El caucus popular propuso, como enmienda al contrato, que se elimine todo lenguaje que le permita a la empresa abandonar Puerto Rico como resultado de un evento de causa mayor. También proponen que se modifique el convenio para que LUMA Energy esté obligada a transferir a todo empleado de la AEE que muestre interés en trabajar con ellos y que se les reconozcan todos los beneficios alcanzados por sus respectivos convenios colectivos, incluyendo salarios y beneficios ya reconocidos igualmente por la Ley 120-1018.

Otra enmienda busca fijar un tope de 20 centavos el kilovatio/hora, no importa la decisión que tome el Negociado de Energía tras una solicitud de modificación en la factura presentada por LUMA. La Cámara también propone, con una serie de cambios, que sea la Junta de Gobierno de la AEE y no la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, el ente encargado de supervisar la ejecución del contrato de LUMA Energy. La Cámara también reclama una enmienda para que LUMA no puede subcontratar una compañía que sea parte de su conglomerado.

Con otra enmienda se eliminan cláusulas de reembolso incluidas en el contrato por gastos incurridos en cuanto a pago de impuestos, de abogados, sellos, arbitrios de construcción, alquiler de carros, alquiler de vivienda y entretenimiento.

LUMA Energy entraría a partir del 1 de junio a tomar control del sistema de transmisión y distribución, el área de facturación, servicio al cliente y el centro de operaciones de Monacillos.