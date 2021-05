A la Asamblea Legislativa le quedan poco menos de 48 horas para aprobar un nuevo presupuesto para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que incluya los fondos necesarios para financiar el contrato de LUMA Energy, según una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El pasado sábado, 8 de mayo, la JSF escribió al liderato legislativo para indicarle que, en lugar de enmendar el presupuesto por sí misma, emitía una notificación de violación para que esa rama de gobierno adopte la resolución de presupuesto que permitiría cumplir con el plan fiscal y el contrato de LUMA. La rama legislativa debía, por requerimiento del organismo, aprobar la resolución en controversia el pasado 7 de mayo.

“Si la Legislatura falla en no adoptar un presupuesto que la JSF, en su absoluta discreción, considere en cumplimiento con la sección 202(d) de Promesa, la JSF certificará el presupuesto para la Cuenta de Reserva de la (AEE) y se considerará aprobado por el gobernador y la Legislatura bajo la sección 202(e) de Promesa”, reza la carta enviada por la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

Según la carta, la Legislatura tendría hasta las 11:59 a.m. del 12 de mayo para adoptar la resolución y enviar el presupuesto en cumplimiento de la AEE al organismo fiscal.

La carta de Jaresko se produjo un día después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informara a Jaresko que en esa rama de gobierno no hay los votos para aprobar fondos a favor del contrato de LUMA y que, en su lugar, se aplazara la vigencia del contrato de LUMA, programada para el próximo 1 de junio.

La AEE pagará por los empleados que se transfieran a otras agencias

Como parte del contrato de Operación y Mantenimiento (O&M, en inglés) de LUMA, el Fondo General debe separar aproximadamente unos $750 millones en cuentas restrictas para asegurar los pagos mensuales que recibirá el operador privado o gastos imprevistos por incidentes en la red eléctrica como podría ser una avería mayor o el paso del huracán. La AEE tendría que aportar otros $250 millones para el mismo fin.

A juicio del representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, el hecho de que no se presupuestaran tales fondos es la mejor evidencia de que el contrato de LUMA debe enmendarse.

Según Torres Placa, una vez el contrato de LUMA entre en efecto, la condición financiera de la AEE no necesariamente verá alivios. Ello, porque entre las exigencias de la JSF, figura el que la corporación pública pague el costo del programa de transición de los empleados de la AEE a otras agencias del gobierno.

“Además, la AEE debe identificar los fondos necesarios para financiar un Programa de Transición Voluntaria, que debe financiarse con el efectivo que tiene la AEE”, reza la carta de Jaresko del pasado 27 de abril a la Legislatura y en la que se solicitó la enmienda presupuestaria en torno a LUMA.

Como parte del contrato de LUMA, la AEE tendrá que reembolsar al operador privado los salarios, las aportaciones al plan de retiro y otros beneficios marginales como el plan médico. Al presente, la AEE y tampoco LUMA han ofrecido datos precisos acerca del número de trabajadores de la corporación pública que se trasladarán a traajar con el operador privado.

“Las cosas que no se hacen en consenso no salen bien. Este tipo de decisión significativa, que necesita el aval de todos los puertorriqueños, cuando estas decisiones no se hacen en consenso, a la larga o a la corta no resultan, se tronchan”, dijo Torres Placa.