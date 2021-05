El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, confirmó ayer que esa empresa ha recibido 20,000 solicitudes de “puertorriqueños” interesados en formar parte de su plantilla, al tiempo que reconoció que no todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que han solicitado ser contratados han recibido una oferta de empleo.

El principal oficial ejecutivo de LUMA destacó que, a diario, hacen ofertas de empleo a trabajadores de la AEE, pero no detalló cuántos han sido contratados hasta el momento.

“Estamos muy ocupados en el proceso de reclutamiento y estamos, literalmente, extendiendo ofertas todos los días a empleados de la AEE”, respondió Stensby, al ser cuestionado por El Nuevo Día sobre por qué, a esta fecha, no todos los empleados de la instrumentalidad pública interesados en laborar para LUMA han recibido una oferta de empleo.

“Te puedo asegurar que tendremos empleados suficientes”, señaló. “Animo a los empleados de la AEE, como he hecho en otros llamados, a continuar solicitando para unirse a LUMA. Valoramos sus habilidades y experiencia”, añadió.

A partir del 1 de junio, LUMA Energy tomará las riendas de la transmisión y distribución del sistema eléctrico. La AEE retendrá la administración del sistema de producción de energía.

El viernes, durante una vista pública de la Comisión cameral de Asuntos de Energía, el presidente del Comité Timón para Fiscalizar el Contrato de LUMA Energy y secretario designado de Estado, Larry Seilhamer, indicó que dicha empresa ha recibido, al menos, 1,831 solicitudes de trabajo de empleados de la AEE, pero solo ha extendido 900 ofertas de empleo a ese grupo.

Stensby confirmó ayer información surgida en esa vista pública respecto a que LUMA ha recibido, en general, 20,000 solicitudes de “puertorriqueños”.

Seilhamer indicó el viernes, ante la comisión de la Cámara de Representantes, que, de las 20,000 solicitudes de trabajo, LUMA había extendido 1,500 ofertas de empleo, lo que significa que habrá en su plantilla un número indeterminado de empleados que no son parte de la AEE.

En la AEE, hay unos 4,200 empleados directamente impactados por la transición hacia una administración privada de la transmisión y distribución de la electricidad. LUMA Energy ha dicho que no necesitaría más de 3,800 para la operación. Ayer, al ser abordado sobre el tema, Stensby no mencionó esa cifra, y no aclaró si buscaría una cantidad mayor o menor.

“Creo que mencioné ese número hace unos meses, así que... sabes qué, no sé, hay mucho camino frente a nosotros”, respondió durante una conferencia virtual.

“Hacemos ofertas de trabajo todos los días, y estamos contratando muchos, muchos más cada día. Vamos a tener recursos suficientes para el 1 de junio, y luego vamos a continuar con el reclutamiento”, dijo, al anticipar que a esa fecha el proceso de contratación no habrá culminado.

La transición entre la AEE y LUMA ha continuado su paso, mientras diversos sectores reclaman una posposición de la entrada en vigor del contrato para hacer enmiendas al acuerdo.

Existe, además, un voto de huelga aprobado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier). Mientras, algunos empleados de la AEE ya comenzaron a recibir cartas que informan las agencias gubernamentales a las que serían trasladados si no solicitan un trabajo con LUMA Energy.

“Creo que la Utier está tratando de pintar cualquier imagen que deseen pintar. Puedo confirmar que hemos tenido 20,000 puertorriqueños que han aplicado para trabajo, que han aplicado para ser parte del equipo de LUMA, y estamos llevando y haciendo ofertas de trabajo y reclutando”, recalcó Stensby, al ser cuestionado en torno a señalamientos del sindicato que agrupa trabajadores de la AEE.

Otro asunto sobre la mesa es la procedencia de los $1,000 millones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha indicado son necesarios para la ejecución del contrato con LUMA. Seilhamer detalló el viernes que se trata de una reserva que tiene que mantener la AEE para la “continuidad del servicio”. Sostuvo que el ente federal a cargo de las finanzas públicas indicó que el gobierno tendría que aportar $750 millones del próximo presupuesto y el resto del dinero saldría de “fondos disponibles de la AEE”.

Los fondos saldrían del Fondo General, pero no precisó de qué partida.

Una carta del 27 de abril firmada por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y dirigida a los presidentes legislativos y al gobernador Pedro Pierluisi dispone que hoy, 3 de mayo, el organismo fiscal deberá aceptar o denegar una propuesta del mandatario identificando la fuente de los fondos, y la Legislatura tendría hasta el 6 de mayo para aprobar una resolución asignando el dinero.

El presidente de LUMA se mostró confiado en los planes del gobierno para cubrir esos fondos.