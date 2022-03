La Cámara de Representantes derrotó esta tarde 12-27 y dos abstenidos el informe final con el que la Comisión de Ética recomendó al pleno de la Cámara aprobar una reprimenda pública contra la representante penepé Wanda del Valle.

El informe reveló que la legisladora presentó su informe financiero del 2020 a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) luego que esa dependencia presentara una queja en su contra por dicho incumplimiento en el cuerpo legislativo.

El Nuevo Día supo que gran parte de los miembros de la delegación popular votó en contra, ya que la sanción recomendada no incluyó una multa. La objeción será consignada en un voto explicativo.

Según Del Valle, se trató de una confusión y radicó su informe financiero del 2020 el 6 de noviembre. La legisladora representa a Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina.

Entre todos los posibles castigos que la Cámara puede aplicar a un miembro, la reprimenda pública es el segundo más leniente. El más leniente es la amonestación y el más severo la expulsión.

El informe final de la Comisión de Ética indica que el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, presentó ante la Cámara una queja el 1 de noviembre y señaló también que la legisladora había solicitado, para cumplir con el trámite de la entrega de su informe financiero del 2020, una prórroga que había vencido el 14 de septiembre, tras incumplir con la fecha límite original del 15 de agosto.

La queja llegó a la Comisión de Ética por conducto del secretario del cuerpo legislativo, Javier Gómez Cruz, el 4 de noviembre y Del Valle fue notificada el 8 de noviembre.

En su réplica, Del Valle sostuvo que nunca fue su intención incumplir con la Ley de Ética Gubernamental y sostuvo que lleva 10 años presentando informes financieros ante dicho organismo, nunca con hallazgos. No obstante, señaló también que pidió una prórroga a fin de “aclarar dudas”.

“Por una confusión que se generó en las comunicaciones verbales con la OEG, entendí que se me indicó que este informe (el financiero) no tenía que someterlo, En la carta de OEG que acompañó la queja, me percato, que, aunque mis cuestionamientos a la OEG se relacionaban al informe por el año 2020, aparentemente estos se referían al informe de Toma de Posesión, que también se relaciona al mismo año, y que la propia comunicación de la OEG indica que no estaba llamada a someter”, sostuvo Del Valle en su carta a la Comisión de Ética.

En otras palabras, la OEG le indicó que tenía que rendir el informe financiero del 2020, no lo que se conoce como el Informe de Toma de Posesión. Del Valle entendió que no tenía que radicar ninguno.

La legisladora de primer turno alegó que su informe financiero estaba listo desde agosto del 2021 pero estaba bajo el entendido de que no tenía que someterlo.