Mientras la Oficina de Capital Humano inicia hoy, jueves, las entrevistas en torno al incidente ocurrido el martes en la noche en el hemiciclo de la Cámara de Representantes entre el contratista Obed Rojas Hoffman y la representante del Partido Nuevo Progresista Wanda del Valle Correa, ha surgido un debate sobre qué reglamento o código de disciplina aplica en este caso.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó ayer que a Rojas Hoffman no le aplica el Código de Ética de la Cámara y una fuente de El Nuevo Día indicó que al individuo le aplica lo que se conoce como el Código de Ética de Contratistas y Licitadores del cuerpo legislativo.

Del Valle Correa regresó hoy al Capitolio y participará de la sesión legislativa.

El Código de Ética de la Cámara aplica a legisladores, funcionarios, que son enumerados en el documento, y directores de comisiones. Rojas Hoffman no cumple con esos requisitos.

Hernández Montañez indicó a este diario esta mañana que el Código de Ética de Contratistas y Licitadores de la Cámara, que data del 2012, está vigente, aunque otra fuente dentro de su delegación argumentó que el Código de Ética de Contratistas y Licitadores, creado mediante una Orden Administrativa de la expresidenta cameral Jenniffer González, dejó de tener efecto. Esa misma fuente sostuvo que la investigación en torno a Rojas Hoffman tiene que trabajarse en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara.

PUBLICIDAD

Entre las responsabilidades de este organismo, dirigido por Roberto Rivera Ruiz de Porras, figuran “todo asunto relacionado con estudios sobre la estructura, procedimientos, administración y funcionamiento de la Cámara de Representantes...”, reza una breve descripción colgada en la página de Internet de la Cámara donde también se consigna que la comisión podrá realizar investigaciones remitidas por el Presidente.

El Código de Ética de Contratistas y Licitadores dispone, entre otras cosas, que toda persona mostrará “un trato profesional y respetuoso para con los representantes, funcionarios y empleados de la Cámara de Representantes, y exigirá lo mismo de éstos en todo momento”. El documento, en lo que podría aplicársele a Rojas Hoffman, también señala que toda persona deberá observar “los principios más altos de excelencia y honestidad” y que cualquier hallazgo de una investigación podrá ser referido al Departamento de Justicia.

En cuanto a posibles sanciones, las delineadas en el documentos parecerían no aplicar en el caso de Rojas Hoffman, excepto por la disposición de que cualquier violación al documento lo expondría a ser excluido del Registro de Licitadores por 10 años del cuerpo legislativo. El código no hace referencia al procedimiento a seguir para atender querellas contra contratistas o licitadores, como por ejemplo quién pasa juicio sobre la evidencia presentada y cómo se toman las decisiones.

“La determinación final luego de que culmine la investigación por parte de Recurso Humanos recae en este servidor”, sostuvo Hernández Montañez en declaraciones escritas.

El Código de Ética de Contratistas y Licitadores dispone que cualquier impugnación a un castigo deberá ser presentado ante presidencia.

PUBLICIDAD

El representante penepé Juan Oscar Morales denunció ayer que al finalizar la sesión legislativa del martes en la noche, Rojas Hoffman se acercó a Del Valle Correa para amenazarla. En síntesis, según el relato de Morales, Rojas Hoffman le advirtió a Del Valle Correa que su posible voto en contra de una medida en discusión le traería “consecuencias” en el contexto de un informe de la Comisión de Ética adverso a ella que no se había votado.

Del Valle Correa no ha estado disponible para El Nuevo Día, pero esta mañana indicó en una entrevista en la emisora Nueva Vida que Rojas Hoffman habló con ella y le dijo que no tuvo la intención de amenazarla o hacerle daño.

“Lo escucho. Él tiene familia y tiene hijos y mire, la política... no soy quién para juzgarlo y por eso ayer no quise hablar con nadie”, dijo la legisladora, al insistir en que no ha pedido que saquen a Rojas Hoffman de la Cámara. También dijo que no radicará una querella, aunque ya se inició el proceso investigativo en Capital Humano,

También dijo que respetará el proceso investigativo.

Morales indicó temprano ayer que radicaría una querella contra Rojas Hoffman en la Comisión de Ética, pero en la tarde reconoció que esa alternativa no aplicaba en este caso y que estaba buscando alternativas como el Código de Ética de Contratistas.

El Nuevo Día supo que Del Valle Correa no se inclina a presentar una querella contra Rojas Hoffman, a quien considera su amigo y se desconoce si participaría del proceso investigativo en la Oficina de Capital Humano. Este diario también supo que se había iniciado un movimiento entre legisladores populares para votarles en contra al informe de ética adverso a Del Valle Correa en momentos en que el portavoz penepé anunció el martes que toda su delegación, incluyendo naturalmente a Del Valle Correa, votarían en contra de todas las medidas en calendario.