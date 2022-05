La tirantez entre las delegaciones populares de la Cámara de Representantes y el Senado cobró anoche otra víctima: un proyecto de ley que proponía declarar la Semana Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 353, de los populares Ramón Ruiz Nieves y Elizabeth Rosa, además de Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, fue derrotado con el voto en contra de 12 representantes, en su mayoría penepés, y la abstención de 29, incluyendo toda la delegación popular y el independiente Luis Rául Torres.

Fue el representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo quien anunció al finalizar la sesión que toda la delegación popular había tomado la determinación. En entrevista con El Nuevo Día, precisó que se actuó de esa manera debido al voto abstenido de Ruiz Nieves y el voto en contra de Rosa en un proyecto de ley suyo y del penepé Joel Franqui Atiles que ordena crear el sello de Pescado Fresco del País.

Esa medida, el Proyecto de la Cámara 447, fue aprobado en el Senado el 3 de mayo, pero sin un solo voto popular a favor. Sí recibió el favor de 14 senadores de las minorías.

En medio de la sesión de ayer de la Cámara, Ortiz Lugo sostuvo que se trataba de un proyecto “no controversial” y que recibió un apoyo abrumador en el cuerpo legislativo de origen.

“No así en el Senado de Puerto Rico, donde toda la delegación popular, o cogieron miedo o se abstuvieron o votaron en contra del proyecto. Este proyecto se aprobó gracias a las minorías del PNP (Partido Nuevo Progresista), Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Qué cosas da la vida”, indicó Ortiz Lugo desde su banca.

En entrevista con este medio, Ortiz Lugo indicó que le llegó información de que los populares votaron en contra de la medida ya que interpretaron que el cobro de los $20 constituía un impuesto adicional.

“¿Por qué entonces no lo enmendaron y lo tiraron a mondongo?”, cuestionó Ortiz Lugo. “Los populares no me llamaron para aclarar dudas, contrario a las minorías”.

El portavoz alterno penepé Gabriel Rodríguez Aguiló comentó que él votó en contra debido a que, según sostuvo, hay una gran cantidad de medidas declarando días y semanas conmemorativas. Además, según argumentó, “la pena de muerte no está en issue en Puerto Rico”.

Ortiz Lugo recordó que existe una especie de acuerdo de que ninguno de los cuerpos legislativos llevará a votación medidas de populares si no cuentan con votos suficientes de sus correligionarios para que sean aprobados y denunció que ese acuerdo se incumplió en el Senado.

Preguntado por qué se escogió el proyecto de pena de muerte para transmitir el mensaje de descontento, Ortiz Lugo señaló que fue seleccionado debido a que un “compañero”, en referencia Ruiz Nieves, figura como autor.

El Nuevo Día supo, y Ortiz Lugo así lo confirmó, que es probable que la medida sea reconsiderada en la próxima sesión de la Cámara.

En entrevista por separado, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, aseguró que le votó en contra a la medida por error ya que simpatiza con lo que postula y entiende que el cobro de $20 no debe ser interpretado como un impuesto nuevo.

“Entendíamos que era un proyecto atractivo porque le da publicidad a los restaurantes que vendan pescado fresco, pero en el texto de la medida se hablaba sobre el cobro de los $20 para acogerte al beneficio del programa. Algunos senadores entendieron que era un impuesto’, indicó Aponte Dalmau.

Preguntado entonces por qué la medida se llevó a votación, dado de que hay un acuerdo de que así no ocurriera si no tenía votos populares, Aponte Dalmau indicó que hubo una “falla” en la implementación de lo acordado en la conferencia legislativa del 26 de abril.

Desde entonces, esta medida fue rechazada por los populares, al igual que dos proyectos de Luis Raúl Torres sobre LUMA Energy y otro que obligaba a los miembros de la delegación congresional a radicar informes financieros.

La derrota de las medidas de Torres fue la copa que colmó la copa y que provocó su salida del Partido Popular Democrático.

El Nuevo Día supo que el proyecto de la delegación congresional fue derrotado debido a que aprobarlo hubiera implicado que la Legislatura estaba reconociendo la existencia y validez del controversial grupo, cuando ya el gobernador vetó una medida para que la delegación fuera disuelta.

Dalmau Aponte indicó que las cuatro medidas serán reconsideradas. En el caso de la delegación congresional, argumentó que el proyecto puede ser aprobado ya que no hay otro sobre el tapete actualmente que contemple la eliminación del grupo.