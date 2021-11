El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó este martes que no habría oposición en el caucus popular para confirmar a Omar Marrero como secretario de Estado.

El designado tuvo su vista pública de evaluación de nombramiento el 23 de septiembre, pero la designación no ha sido llevada a votación en la Comisión de Nombramientos. De acuerdo con el líder popular, creó preocupación que el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, le imputara a Marrero actuaciones de corte político partidista.

El propio Dalmau Santiago dejó la puerta abierta a que se celebrara una segunda vista pública con Marrero para dilucidar el asunto. El propio portavoz popular Javier Aponte Dalmau había descrito esa audiencia como un hecho casi consumado.

Haddock, de acuerdo a una demanda que presentó en el Tribunal Federal, le imputa a Marrero llamarlo para que removiera a la representante de la UPR en la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (s) porque eran instrucciones de La Fortaleza. Tras el presidente de el primer centro docente negarse, supuestamente se desató dentro de la Junta de Gobierno de la UPR un esquema para quitarle el apoyo como presidente.

PUBLICIDAD

Marrero, por su parte, negó las imputaciones.

“Ya hay un consenso y espero tomar los votos hoy”, dijo inicialmente Dalmau Santiago a El Nuevo Día al referirse a un informe positivo de la nominación en la Comisión de Nombramientos.

El líder senatorial aclaró que no se ha celebrado una reunión de caucus con Marrero, pero “le he ido preguntado a los compañeros y vamos a votar, ya mañana o el jueves, porque hoy no tenemos caucus”.

“Yo creo que pudiera tener los votos”, agregó.

El presidente del Senado indicó que llegó a solicitar “información adicional” sobre la controversia en torno a la UPR, “pero hasta ahora ningún compañero o compañera a traído eso como parte de la evaluación”.

Aunque se consiguieran los votos en la Comisión de Nombramientos, el senador no adelantó cuándo el nombramiento se llevaría al pleno del Senado.