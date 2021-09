Con reveladoras denuncias de corrupción por favoritismo a figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Jorge Haddock Acevedo demandó por daños y perjuicios a la Junta de Gobierno de la UPR por un monto total de $5 millones.

La demanda de 29 páginas radicada ayer, martes, en el Tribunal federal del Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, alega que el despido de Haddock Acevedo como presidente del principal centro docente del país estuvo motivado por razones políticas tras este no ceder, supuestamente, a instrucciones de La Fortaleza para promover aliados del PNP en algún puesto de la institución o, incluso, otorgar contratos a personas cercanas a la Rama Ejecutiva.

El abogado del demandante, Enrique Peral-Soler, le explicó en exclusiva a El Nuevo Día que el presunto patrón de presiones políticas no se limita al gobierno de Pedro Pierluisi, sino que la dinámica inició desde 2018 cuando su cliente fue contratado para ocupar la presidencia de la UPR.

“Las presiones eran a los efectos de que sacara a personas que estaban en ciertas posiciones para que colocase a otras personas que estaban asociadas al PNP y/o a la administración del gobierno de turno. [...] Hubo un sinnúmero de situaciones que están mencionadas en la demanda como nombramientos: ‘Mira, saca a este de aquí para que pongas a aquel‘”, apuntó Peral-Soler en entrevista telefónica.

El recurso legal, en la que también aparece como demandante la esposa de Haddock Acevedo, implica, además, a los expresidentes de la Junta de Gobierno de la UPR Emilio Colón Beltrán y Walter Alomar Jiménez; la vicepresidenta de dicho ente rector Mayda Velasco Bonilla; la actual presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, y el designado secretario de Estado, Omar Marrero Díaz.

Olavarría Cruz informó a través de una portavoz que no emitiría declaraciones en torno a la demanda. Mientras, se espera por una respuesta de la Junta de Gobierno.

La demanda detalla múltiples instancias en las cuales el abogado Alomar Jiménez presionó a Haddock Acevedo para que reclutara personas o estableciera contratos con figuras afines al PNP. Esto sucedió mientras Alomar Jiménez presidió la Junta de Gobierno y continuó pese a que este salió del cuerpo rector en octubre del 2020.

Lee aquí la demanda de Jorge Haddock:

Alomar Jiménez fue nombrado a ese puesto por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y se mantuvo en esa posición hasta que cumplió el término de su nombramiento. Posterior a él, la presidencia la ocupó Colón Beltrán, quien ya no funge como presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

Entre las presuntas presiones por parte de Alomar Jiménez a Haddock Acevedo, según la demanda, el licenciado le exigió a que nombrara a Wilma Santiago Gabrielini como rectora en propiedad del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), lo cual el expresidente no hizo. Santiago Gabrielini actualmente es vicepresidenta de Filantropía de la Administración Central, un puesto para el que fue designada por Haddock Acevedo.

Asimismo, detalla que Haddock Acevedo removió de un puesto de confianza en la Administración Central a Katherine Meléndez, quien fue convicta por malversación de fondos por su participación en el fraude al programa Crece 21, lee la demanda.

“Cuando Haddock llegó (a presidencia), se percata que esa persona (Katherine Meléndez) estaba allí en un puesto de confianza y que había sido convicta y decide que la va a sacar. Cuando la va a sacar (de su puesto), recibe presiones, de nuevo, de Alomar, que le dijo que no podía sacarla porque era del partido (PNP), pero la sacó comoquiera”, aseveró Peral-Soler.

Añadió, sin embargo, que “la gota que colmó la copa” ocurrió el pasado junio cuando el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, y actual secretario designado del Departamento de Estado, llamó a Haddock Acevedo para solicitarle que retirara de la junta rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico a Rubén Colón Morales, quien en ese momento era director del Instituto de Cooperativismo de la UPR.

La demanda reconoce a Marrero como una de las principales personas cercanas al gobernador que presionaron a Haddock Acevedo para que actuara conforme a los intereses del partido de gobierno.

“Pierluisi nombró a una persona como directora de esa agencia y esa persona tenía que ser confirmada por la Junta de Directores de Cossec. Se sabía que el representante de la UPR en esa junta no estaba a favor de ese nombramiento. Se le pidió a Haddock que sacara al representante de la UPR de la Junta de Cossec, pero Haddock no lo hizo. Apareció, entonces, Omar Marrero y le dice que tiene que sacar al representante de la UPR de la junta de Cossec, porque eran instrucciones de la Fortaleza y él no lo sacó. Acto seguido llegó la carta despido sin explicación alguna”, alegó Peral-Soler sobre la intervención de Marrero.

Los hechos, según el abogado, ocurrieron a mediados de junio, cuando Marrero aún no había sido designado por Pierluisi como secretario de Estado.

La designación de Pierluisi para la dirección de la Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) fue la de Mabel Jiménez, quien pese a los escollos denunciados, fue confirmada en ese puesto.

Del mismo modo, el recurso legal establece que Alomar Jiménez presionó para que se mantuviera en el recinto de Río Piedras un contrato para el esposo de la abogada Magdalisse Ramos Costas, secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno y directora de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), organismo que supervisa la implementación del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Había una persona que era el compañero consensual de una miembro de la Junta de Gobierno de la UPR y esta persona tenía un contrato para tener unas antenas en el campus de la UPR en Río Piedras. Entra un rector nuevo y se percata que ese contrato era irregular, que se había concedido de manera irregular, y decide cancelar ese contrato. Aparece Alomar y dice que ese contrato no se puede cancelar porque era la pareja consensual de la secretaria de la Junta de Gobierno y además que era una persona del partido PNP. Pero comoquiera, ese contrato se canceló”, precisó Peral-Soler.

El monto de $5 millones que reclama esta demanda se desglosa en: $480,000, que es el monto total de la pérdida de ingresos de Haddock Acevedo por los dos años que no completó en el puesto; $60,000, por el valor del uso de la residencia del presidente que dejó de habitar tras su salida y cuya suma comprende los dos años que no la habilitó; $2.4 millones por el estigma de haber sido despedido “injustificadamente”, y $1.5 millones por “sufrimientos y angustias mentales”, según su abogado.

El resto del dinero responde a honorarios de abogados.

“Desde que llegó (a la presidencia de la UPR), (Haddock Acevedo) tuvo muchos roces y presión de esa índole política para que moviera personas y colocase personas. Para que no moviese a personas que habían estado colocadas allí por intereses políticos y para que diese contratos o no cancelase contratos que habían sido concedidos por cuestiones políticas”, sentenció Peral-Soler.

“Él (Haddock Acevedo) deja sus trabajos y posiciones para acabar su carrera digna, pero viene aquí y recibe presiones políticas y cuando no cede lo botan como bolsa sin decirle ni por qué. Ese, en esencia, es el caso y es un golpe fuerte a la persona, autoestima y su dignidad”, abundó.