Más de 10 días después de que se informara públicamente su destitución como presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo señaló que aún desconoce las razones detrás de la determinación de la Junta de Gobierno del sistema universitario y adelantó que todas las opciones “están sobre la mesa”, incluyendo recurrir a los tribunales, ante lo que considera como un atropello.

El ingeniero organizacional con 40 años de experiencia insistió hoy que su nombramiento como presidente del primer centro docente de país tiene una vigencia de cinco años y que no recibió una sola evaluación o señalamiento negativo que pudiera respaldar su salida.

“He cumplido cabalmente con lo que se me pidió (como presidente) y he ido más allá de lo que se me pidió”, expresó en entrevista con El Nuevo Día, en la que estuvo acompañado por su esposa y su abogada.

El 8 de julio, la Junta de Gobierno de la UPR anunció mediante un comunicado de prensa que Haddock Acevedo cesará sus funciones como presidente de la institución académica a partir del 31 de julio. La destitución del presidente se había dado a conocer el día antes, luego que se confirmara que el cuerpo rector realizó un referéndum electrónico entre sus miembros entre el 6 y 7 de julio para avalar prescindir de los servicios de Haddock Acevedo.

El presidente de la Junta de Gobierno, Emilio Colón Beltrán, aseguró por escrito que el contrato no está vigente, pues meses después de su designación en julio de 2018 se le extendió un nombramiento de confianza luego que la Oficina del Contralor informara que no podía registrar un contrato por “servicios personales” como el firmado entre Haddock Acevedo y el cuerpo rector.

“Mi equipo legal entiende que (el contrato) es válido y que hay que honrarlo”, sostuvo.

Haddock Acevedo confirmó que el escuchó “rumores” de su destitución a mediados de junio. A raíz de esto, se reunió con Colón Beltrán y el presidente de la Junta de Gobierno le aseguró que no había fundamentos para esa información, narró. Al momento de esta publicación, Colón Beltrán no ha respondido las llamadas de este diario.

No obstante, el 1 de julio tuvo una reunión con la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Mayda Velasco, y esta le solicitó la renuncia.

“Se puede imaginar mi sorpresa. Hace dos semanas me habían dicho que no había fundamento ni debía haber preocupación de mi parte. Tan es así que le pregunté, ‘¿a mí? ¿Me está pidiendo la renuncia a mí? ¿De dónde viene esto?’ Le digo que no voy a renunciar porque no tengo ninguna razón para renunciar porque estamos en pleno cumplimiento con el plan de trabajo”, relató.

Al día siguiente, el 2 de julio, la Junta de Gobierno le envió por correo electrónico una notificación de que saldría del cargo el 31 de julio. Haddock Acevedo señaló que vio la comunicación el 3 de julio, ya que fue enviada a su correo electrónico personal, no a la dirección oficial de la UPR.

Desde entonces, no ha tenido comunicaciones adicionales con la Junta de Gobierno, aunque aseguró que ha solicitado reuniones. Cuestionó las razones por las cuales la consulta entre los miembros de la Junta de Gobierno se hizo después que se le informara por escrito que dejaría de ser presidente a final del mes y reiteró que recibió dos evaluaciones positivas consecutivas de parte del cuerpo rector.

Haddock Acevedo sostuvo que le preocupa que estas acciones de la Junta de Gobierno trastoquen la gobernanza de la UPR, un indicador que observa de cerca la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education.

“El micromanejo va en contra de la gobernanza universitaria y pone en peligro las acreditaciones. Se supone que la Junta de Gobierno no interfiera en las operaciones de la UPR”, expresó.

Del mismo modo, manifestó que teme que la UPR pierda acceso a unos $300 millones en fondos federales otorgados mediante varias leyes para manejar la pandemia, pues el Departamento de Educación federal lo nombró a él como monitor de estas asignaciones el año pasado en vez de exigir la contratación de un síndico externo.

“No tengo conocimiento de qué va a suceder una vez yo cese como presidente, como monitor”, indicó. “A mí me hicieron una excepción... Tengo a los dos vicepresidentes de testigos. El secretario auxiliar del Departamento de Educación federal, con quien tengo una relación profesional, me dice ‘por mi admiración por usted como presidente, yo le he pedido a la secretaria (de Educación federal anterior, Betsy) DeVos que lo nombremos a usted como monitor’. Porque se supone que por la ley Promesa nosotros tengamos un monitor externo”, indicó.

Destacó como sus principales logros la restitución de la acreditación completa que otorga la Middle States a los 11 recintos –que estaban en probatoria cuando él llegó al cargo- y las medidas que tomó para que la institución enfrentara los millonarios recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Hemos logrado mucho... Más que resultados sin precedentes, han sido milagros. Por sí solo, lo que hemos logrado es impresionante pero, en medio de una pandemia, creo que pasa de ser sin precedente a milagroso y no hay razón que justifique la salida de un presidente en medio de un plan de trabajo que está produciendo resultados impresionantes”, expresó Haddock Acevedo.