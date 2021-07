El gobernador Pedro Pierluisi aseguró esta mañana que no tiene nada que ver con la petición de renuncia que le hiciera ayer la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a su presidente, Jorge Haddock.

El poder Ejecutivo tiene dos sillas en la Junta de Gobierno; el secretario de Educación y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Al menos uno de esos miembros, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, votó a favor de la petición de renuncia.

Aunque Pierluisi no tiene el poder en ley para nombrar el sustituto de Haddock, dijo que estará pendiente al proceso de selección del nuevo presidente o presidenta de la UPR.

“Siempre he respetado la autonomía de la universidad. No he nombrado a ninguno de los miembros de la Junta, o sea, no tengo obviamente y no tuve ninguna inherencia en esa votación, esa decisión, pero estoy muy pendiente porque lo importante aquí es que no se interrumpa la labor de la universidad. La universidad es clave para el futuro de Puerto Rico y siempre ha contado con mi apoyo”, señaló Pierluisi a periodistas en una actividad en Barrio Obrero.

PUBLICIDAD

“Ahora lo que quiero que haga la Junta es que si se da la renuncia, como se ha reportado, que inmediatamente se nombre a un presidente interino y comience un proceso de búsqueda de un presidente en propiedad que sea justo, transparente y que pues resulte en tener un presidente como la universidad de se merece”, dijo Pierluisi.

El gobernador afirmó que no tiene el nombre de nadie “en mente” como posible candidato ideal.

“Pero voy a estar pendiente y si puedo aportar al proceso, lo voy a hacer”, señaló.