El Departamento de Justicia objetó esta mañana el texto del Proyecto del Senado 130, que busca enmendar la definición de feminicidio e integrar la definición de transfeminicidio al Código Penal y al aparato de estadísticas del gobierno.

“La intención es buena, pero por la redacción nos preocupa que se nos haga más difícil hacerles justicia a las víctimas”, dijo el fiscal José Caraballo Ruiz.

La postura de Justicia fue divulgada en una vista conjunta de las comisiones de lo Jurídico y Asuntos de la Mujer del Senado. Mientras, organizaciones defensoras de los derechos humanos que también se presentaron a la audiencia favorecieron la medida.

El año pasado se registraron en Puerto Rico 60 feminicidios de mujeres y niñas, en comparación con 37 en el 2019, según estadísticas provistas al Senado por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. De la totalidad de los casos, el grupo más vulnerable fue el de mujeres de 18 a 24 años con menos de cuarto año de escuela superior. De los 60 casos, 17 se categorizaron como feminicidios íntimos (el victimario fue una pareja o expareja, esposo o exesposo) y en esa cifra de 60 casos figuran seis transfeminicidios (un hombre y cinco mujeres trans), mientras que en el 2019 fueron dos casos de este tipo.

PUBLICIDAD

De los 60 casos, 26 siguen bajo investigación policiaca. Este año ya van cuatro feminicidios y un transfeminicidio.

La medida, de la senadora popular Migdalia González, busca enmendar la Ley 157-2020, que tipificó el delito del feminicidio en Puerto Rico. El estado de derecho vigente, versión enmendada del proyecto original que dio paso a la Ley 157-2020, tipifica como asesinato en Primer Grado todo crimen en que la víctima es una mujer y que cumple con la circunstancia de que el crimen haya sido cometido en medio de una agresión sexual y/o secuestro. Ya el Código Penal reconocía como asesinato en primer grado el asesinato de una mujer como resultado de un incidente de violencia de género.

El asesinato en primer grado conlleva una sentencia mínima fija de 99 años, mientras que el asesinato en segundo grado conlleva una pena fija de 50 años.

La versión original del Proyecto de la Cámara 2606 (luego Ley 157-2020) incluía otros requisitos -eliminados en la Legislatura- que darían paso a un crimen en primer grado: que la víctima presentara signos de violencia sexual o necrofilia, que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica o por acecho en contra de la víctima, que exista evidencia admisible de que hubo acoso o amenazas relacionadas con el hecho delictivo en contra de la víctima, y que la víctima haya sido sujeto de restricción de libertad o de interferencia con sus movimientos o comunicaciones.

Con la nueva medida se añaden circunstancias adicionales: que la identidad de género de la víctima corresponda con aquella tradicionalmente asignada a la mujer, sin importar el género asignado al nacer, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la muerte, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas en el hecho delictivo, la víctima haya sido incomunicada y el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

PUBLICIDAD

El proyecto también le requiere a diferentes agencias del gobierno llevar estadísticas tanto de feminicidios como transfeminicidios.

“Cualquier sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta modalidad de Feminicidio o Transfeminicidio indicará tal hecho específicamente. Todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que tengan como parte de sus funciones mantener registros o estadísticas sobre las causas de fallecimiento deberán modificar o ajustar sus sistemas de tal manera que pueda registrarse el Feminicidio o Transfeminicidio como causa de fallecimiento”, lee la medida.

En una ponencia leída por los fiscales Elba Cruz Rodríguez y Caraballo Ruiz y firmada por el secretario designado Domingo Emanuelli, indicaron que la medida sufre de vicios constitucionales y violenta el debido proceso de ley y el principio de igual protección de las leyes, por lo que la medida, de ser convertida en ley, podría ser retada con éxito en los tribunales.

Caraballo Ruiz indicó que se puede atender esa falla en el proyecto con legislación que atienda la controversia. “Ese ataque podría ser meritorio”, comentó a preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien solicitó a Justicia de entregue una lista de casos sometidos al amparo de la Ley de Crímenes de Odio.

“Puede ser atacada por vaguedad o amplitud excesiva”, advirtió Caraballo Ruiz. “Se nos pueden afectar los casos… hay familias que no entienden el proceso. Se demuestra la convicción más allá de duda razonable no queremos que se nos caiga un caso y que quede impune”.

Justicia objeta el uso del término “degradantes” que, al no ser definido, resulta subjetivo e impreciso. También criticaron que se disponga, como requisito para clasificar un feminicidio o transfeminicidio que existan “antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia”. Según los fiscales, no se precisa a qué tipo de antecedentes o datos se refiere la legisladora autora de la medida.

PUBLICIDAD

“Tal como está redactado el sub inciso adolece de amplitud excesiva y vaguedad”, lee la ponencia de Justicia donde igualmente se señala que no se precisa si la persona que cause las “mutilaciones degradantes” deberá ser la misma persona que cometió el crimen.

También señalaron que no queda claro el requisito de que el cuerpo sea exhibido en un lugar público “sin especificar si se refiere al hecho de que el asesinato ocurra en un lugar público o que el cuerpo sea abandonado posteriormente en cualquier lugar que sea catalogado como público”, indicaron.

El Proyecto del Senado 130 también prohíbe que el ministerio público pueda llegar a acuerdos con la defensa al momento de llevarse a los tribunales un caso de este tipo. Sin embargo, los fiscales señalaron que esta limitación podría tener un efecto nocivo sobre los mejores intereses del Estado, de la víctima y sus familiares.

Justicia también objetó que en la medida se le requiera a ciertas dependencias gubernamentales llevar estadísticas sobre feminicidios y transfeminicidios al sostener que ese asunto está cubierto por la Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que declara un estado de emergencia por violencia de género.

A favor la Procuradora de las Mujeres

En una ponencia firmada por la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, la funcionaria describió tanto el feminicidio como el transfeminicidio como “el acto de violencia extrema contra las mujeres por ser mujeres” y que nada tiene que ver, necesariamente, con que el victimario o la víctima hayan tenido algún tipo de relación.

“(Es) El asesinato de una mujer motivado por su género”, indicó la representante de la OPM, Víctor Casiano, al insistir en la necesidad de que se visibilice el problema.

PUBLICIDAD

Boria, en su ponencia, sostuvo que tipificar tanto el feminicidio como el transfeminicidio se da un cambio de percepción y de paradigma “que indudablemente va a permear todo el proceso, desde la investigación hasta la adjudicación de este delito en los foros judiciales”.

Indicó también que favorece que se tipifique el feminicidio porque le permite al Estado enfocarse en el problema de la violencia de género “de una forma más completa y eficaz”.

“Este tipo de delito contra nuestras mujeres y mujeres trans no se circunscribe al acto homicida, sino que hay alrededor un contexto de violencia complejo, siendo el elemento subjetivo siempre de naturaleza intencional”, lee la ponencia. “Las enmiendas propuestas zona los efectos de incluir expresamente los términos feminicidio y transfeminicidio, las cuales definitivamente avalamos”.

Apoyo de organizaciones

Proyecto Matria, por medio de su portavoz Amarilis Pagán, favoreció la medida al sostener que la incorporación de los términos feminicidios y transfeminicidio al Código Penal fortalece la vigilancia de este tipo de delito y sostuvo que la creación de protocolos investigativos es requisito para crear fuentes de datos confiables.

Pagán recordó cómo, tan reciente como en febrero de 2019, la Policía afirmó en una vista pública que en la isla no hay feminicidios.

“La Policía, aún bajo la Reforma Policiaca, no sigue los protocolos que la Policía aprobó para atender a las personas trans”, dijo Pagán al insistir en la necesidad de legislación para obligar al cuerpo policiaco a atender cómo se requiere a esta comunidad.

El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico planteó la necesidad de que los transfeminicidios se trabajen como una subcategoría de los feminicidios “para asegurar que la investigación de muertes personas y mujeres trans reciban la atención que merecen y no sean invisibilizadas”, sostuvo la Irma Lugo Nazario. “De esta manera se honra el deseo de estas diversidades de ser reconocidas como mujeres trans”.

PUBLICIDAD

Lugo Nazario recalcó en la necesidad en que se adiestre con perspectiva de género a las personas que trabajan en pesquisas criminales, como pueden ser fiscales y policías.

El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico hizo ciertas observaciones sobre la medida, como la necesidad de que todo cuerpo hallado sin señales visibles de violencia, incluyendo los suicidios, se trabajen y clasifiquen como feminicidios hasta que se realicen los exámenes forenses. En el caso de los suicidios, Lugo Nazario fundamentó su postura en que estas muertes pueden ser disfrazadas como suicidios cuando realmente son homicidios y que los suicidios pueden ser el resultado de violencia de género.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, objetó a este lenguaje al señalar que tratar como un feminicidio un caso en que la víctima no presenta señales visibles de violencia podría “prejuzgar” a un sospechoso del delito. La senadora Gretchen Hau también levantó preocupación en torno al lenguaje recomendado.

Lugo Nazario le respondió a Rodríguez Veve que lo que propone es que “se mantengan una perspectiva amplia” durante la pesquisa.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) respaldó la medida y su coportavoz Osvaldo Burgos hizo hincapié en una serie de crímenes en que las víctimas han sido miembros de la comunidad trans y que siguen sin ser esclarecidos, salvo dos, que se trabajan a nivel federal.

Entre los que están en el aire figuran el de Neulisa Luiciano Ruiz “Alexa”, Yampi Méndez Arocho, Serena Angelique Velázquez Ramos, Layla Peláez Sánchez, Penélope Díaz Ramírez, Michelle Michellyn Ramos Vargas y Samuel Edmund Damián Valentín.

PUBLICIDAD

“La mayoría de estas víctimas aún esperan porque se les haga justicia. No se ha procesado a nadie por estos crímenes, a pesar del dolor y la indignación colectiva”, sostuvo Burgos. “Tiene que haber un esfuerzo para educar al sistema de administración de la justicia y rendimiento de cuentas”, agregó. “Por eso es tan importante la educación con perspectiva de género”.

Rodríguez Veve le preguntó a Burgos cuál sería el escenario si el victimario o victimaria de un hombre trans alega que desconocía del sexo biológico de su víctima al cometer el delito.

“No tenía la intención de asesinar a una mujer”, dijo Rodríguez Veve.

Burgos le respondió que un caso como el que presentó se clasificaría como un transfeminicidio.

Rodríguez Veve le cuestionó que se utilizaría entonces un criterio “subjetivo” al referirse a la identidad de género de la víctima, Burgos le contestó: “la identidad de género no es un dato subjetivo”.

Rodríguez Veve indicó que, en el caso de una mujer que tiene una identidad de género como un hombre, la fiscal Elba Cruz respondió que se clasificaría como un feminicidio. Entonces les preguntó a los fiscales si existen criterios claros en la medida para clasificar el crimen, refiriéndose al “criterio objetivo” del sexo al nacer.

Caraballo Ruiz le respondió que no están claros.

“Coincido que realmente esta medida adolece de varios aspectos que han señalados y que puede ser impugnada. Coincido con esa mirada. Es una mirada legal y me limito al texto del proyecto, sin tomar en consideraciones asuntos sociológicos o ideológicos”, indicó la senadora por Proyecto Dignidad.

PUBLICIDAD

A preguntas del senador Juan Zaragoza, Burgos reconoció que las preocupaciones sobre vaguedad levantadas por Justicia pueden ser legítimas y que el proyecto es “mejorable”. “Ya hay consenso en la comunidad sobre las definiciones”, dijo Burgos.

Al referirse a la ponencia de Justicia, la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, indicó que su texto es contradictorio y decepcionante.

“Cada vez que lo escucho hablar de igualdad protección de las leyes… no todo el mundo tiene la misma protección de las leyes. Hay que hablar de desigualdad”, dijo Rivera Lassén al insistir que el estado de derecho actual en Puerto Rico ya reconoce la prohibición de discrimen por sexo.

“Lo que está promoviendo es que todo el mundo está cobijado por la igualdad protección de las leyes”, indicó Rivera Lassén al recalcar que el alcance de la orden ejecutiva de Pierluisi debe ser cimentado por una ley.

Rivera Lassén también condenó el uso de una frase en la ponencia de Justicia donde se alude a que el derecho debe servir propósitos útiles “y evitar una interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos”.