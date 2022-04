El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) consignó esta mañana su apoyo al nuevo proyecto de ley que propone cambios al estado de derecho laboral en el sector privado.

Se trata el Proyecto de la Cámara 1244, aprobado con enmiendas presentadas por el Ejecutivo el pasado el 8 de marzo luego de que el gobernador Pedro Pierluisi vetara la primera medida aprobada en ambos cuerpos legislativos sobre el asunto: el Proyecto de la Cámara 3.

En una ponencia firmada por el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado González y entregada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, el funcionario indica que los cambios presentados en la Cámara de Representantes al PC 1244 “fueron un esfuerzo colaborativo y podemos afirmar que respaldamos el texto de aprobación final de la Cámara”.

La única objeción del DTRH consiste en que el texto que cruzó de la Cámara al Senado contempla que un empleado pueda hacer una solicitud de cambio de horario verbalmente o por escrito. El DTRH entiende que esta solicitudes solo se deben hacer por escrito.

En el caso del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la dependencia objeta que el proyecto contemple la paga doble a estudiantes cuando trabajan un séptimo día corrido. La pieza legislativa contempla esa paga doble si el estudiante, ya sea universitario o de escuela superior trabaja en una empresa que no sea considerada una microempresa o un pequeño y mediano comerciante, según están definidos en la Ley 62-2014.

Esta ley define a a la microempresa como un negocio que genera un ingreso bruto menor a $500,000 y tiene siete empleados o menos. Define al pequeño comerciante como un negocio que genera un ingreso bruto menor a $3 millones y tiene 25 empleados o menos y define a un mediano comerciante como un negocio que genera $10 millones o menos de ingreso bruto y cuenta con 50 empleados o menos.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho que no favorecería el proyecto si no contempla la paga doble a estudiantes en negocios no cobijados bajo la Ley 62-2014.

El DDEC también propone que a negocios cobijados bajo la Ley 62-2014 les aplique la tasa reducida de acumulación de vacaciones y días de enfermedad contemplada que la pieza legislativa solo reserva para empresas de no alcancen 12 empleados. Esa tasa reducida contempla acumulación de 1.25 días de vacaciones y .50 días de días de enfermedad por mes para trabajadores que laboren 115 horas al mes o más y una acumulación de .50 días de vacaciones por mes y un día de enfermedad al mes.

Como está el proyecto, a los pymes les aplicaría la siguiente tasa de acumulación de licencias: .50 días de vacaciones y enfermedad a los que trabajan 115 horas o menos y 1.25 días de vacaciones y 1 día de enfermedad para los que trabajen más de 115 horas al mes.

Sobre el barómetro de los 12 empleados, el exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos, Ruy Delgado Zayas, indicó que utilizar esta medida tendría el efecto de incentivar a patronos a no tener más de 12 empleados.

“Se está desalentando con ello el promover mayores oportunidades de empleo. Además, este criterio no es muy indicativo de la capacidad económica del patrono. Sugerimos nuevamente que el criterio sea el volumen de negocio de la empresa”, indicó Delgado Zayas en su ponencia.

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) consignó su oposición a la medida. Entre otras cosas, objetan que se regrese al principio de que el patrono tenga que demostrar que un despido es justificado.

“No debe haber duda de que la medida pretendió aplicar a la Ley de Despido Injustificados la misma norma que existe en todos los casos civiles, a saber, la persona que reclama una violación de ley tiene el peso de la prueba”, lee la ponencia de MIDA firmada por su viceprediente Manuel Reyes Alfonso al referirse al cambio que supuso la aprobación de la reforma laboral (Ley 4-2017).

MIDA también objeta reducir el periodo probatorio a tres meses con una extensión de tres meses adicionales tras una petición al DTRH. MIDA propone seis meses y nueve meses para empleados administrativos.

Sobre este tema, Delgado Zayas indicó que resulta “inoficioso e inútil” el lenguaje sobre la extensión de tres meses adicionales por lo que señaló que, en efecto, el periodo probatorio realmente será de seis meses con una mera notificación al DTRH.

MIDA también objeta que se elimine el tope sobre mesadas por despidos injustificados, la inclusión de un lenguaje que supuestamente es vago al describir despidos justificados, el que empleados a tiempo parcial cualifiquen para el Bono de Navidad , el beneficio de acumulación de días de vacaciones a empleados a tiempo parcial, y argumenta que el derecho aplicable vigente en torno al pago de días de enfermedad fomenta el ausentismo.

“La Ley 60-2018 se establece una prohibición a los patronos de utilizar las ausencias en la evaluación de los empleados lo que, en efecto, convierte en la práctica los días de enfermedad en días de vacaciones con paga fomentando el ausentismo”, indicó Reyes Alfonso.

Mateo Cidre, presidente de la Asociación de Restaurante de Puerto Rico (ASORE), presentó una ponencia al Senado en que se opone a la aprobación del PC 1244.

“Al igual que con el pasado Proyecto de la Cámara 3, ASORE se opone a la aprobación del PC 1244. Este proyecto contiene disposiciones de gran impacto económico para el sector privado e incide sobre los empleos a tiempo parcial. Su aprobación abonaría a la dura carga que representa crear y mantener negocios en Puerto Rico. El escenario es de incertidumbre económica y ello no provee un ambiente propicio para añadir el costo que le representará a las empresas que operan en Puerto Rico otro cambio en la legislación laboral”, indicó Cidre al criticar la reducción en el periodo probatorio, el que empleados a tiempo parcial acumulen licencias y cualifiquen para el Bono de Navidad y el que empleados reciban paga compensatorio tras trabajar cinco horas sin un periodo de alimentos.

“Las enmiendas que propone el PC 1244 al ordenamiento laboral vigente tendrían un impacto económico real adicional que no puede ser ignorado, el cual no ha sido debidamente estimado y evaluado como parte del proceso de redacción de la medida ni del análisis legislativo. Es vital que se evalúen alternativas que incentiven el desarrollo ante la avalancha que se ha recibido con el aumento al salario mínimo -que seguirá incrementando-, el impacto en el transporte y productos que ha traído consigo la situación bélica en Ucrania y demás circunstancias por todos conocidas que representan aumentos continuos para los comerciantes de nuestra isla”, indicó Cidre.

La Asociación de Industriales también se opuso al proyecto.

“El PC 1244 es lesivo al adecuado clima de hacer negocios y fomentar inversiones en Puerto Rico. De ser aprobado este proyecto sin enmiendas mayores, sería altamente perjudicial para nuestra competitividad como destino para atraer, retener y expandir inversiones de capital en todos los sectores económicos productivos que sostienen la economía local. En ese sentido, dicho proyecto muy probablemente sea inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, en su componente de facilitar el modo de hacer negocios en Puerto Rico”, lee una ponencia firmada por su presidente Carlos Rodríguez.