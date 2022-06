El gobernador Pedro Pierluisi reconoció esta mañana que, en su momento, tendrá que dar la batalla con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el contenido del proyecto de ley preparado en La Fortaleza que propone retirar $165 millones de las arcas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para asignarlos tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para mitigar incrementos en sus respectivas tarifas.

Esta cifra de dinero sería repartida, según se consigna en el Proyecto de la Cámara 1387, entre $145 millones para la AEE y $20 millones para a AAA. La medida es firmada por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Eso, en su momento, volveré a la batalla, pero el primer paso es que la Asamblea Legislativa lo apruebe”, indicó Pierluisi a periodistas esta mañana cuando se le preguntó si la medida tenía el aval de la Junta.

“La CFSE está en una condición fiscal excelente y tiene unos sobrantes ante su disposición y lo que propone el proyecto es usar esos sobrantes, ese dinero adicional o superávit para asistir a la AEE y evitar los aumentos tarifarios”, señaló.

Hoy al mediodía el asesor legislativo del gobernador, Carlos Rivera Justiniano, opinó que la JSF no tendría razón para oponerse al proyecto ya que la CFSE no está cubierta por el plan fiscal.

Rivera Justiniano argumentó a El Nuevo Día que la JSF tiene potestad para atender asuntos presupuestarios, pero la CFSE no está sujeta a los planes fiscales, pero las entidades receptoras sí”, dijo Rivera Justiniano. “No debería haber objeción porque los planes fiscales lo que buscan es ingresos adicionales para las dos entidades sujetas al plan fiscal, además que la medida no descapitaliza al CFSE”, sostuvo.

No sería la primera vez que la CFSE es utilizada para financiar iniciativas de otras dependencias gubernamentales.

A preguntas, Rivera Justiniano indicó que no le consta la postura de la junta directiva de la CFSE sobre la iniciativa de retirar el dinero. Sí señaló que Pierluisi habló con varios miembros del organismo directivo.

“La Junta del Fondo será presentada cuando se abra el proceso legislativo. La cantidad que se está sacando no descapitaliza el Fondo así que no nos estamos arriesgando los recursos para los lesionados en Puerto Rico. Desde esa perspectiva la intención es lograr un fin público con ese dinero que ahora mismo no se está usando”, afirmó.

En declaraciones escritas, Méndez Núñez defendió la medida.

“Esta es una iniciativa del gobernador Pedro Pierluisi, dialogada con este servidor, nuestra delegación y el presidente de la Cámara, con el propósito de ayudar, de manera inmediata a nuestra gente que está sufriendo una histórica tasa de inflación que se aproxima a los doble dígitos y precios sin precedentes en el combustible. Este proyecto es uno de los más relevantes por el impacto que tendrá a favor del pueblo y le agradecemos al Gobernador que pudiéramos aunar esfuerzo para buscar este alivio al bolsillo al pueblo”, señaló Méndez Núñez.

“Solo unidos podemos bajar el costo energético en la Isla. La única manera real de bajar la factura en los hogares, comercios e industrias es reestructurando la deuda de la AEE de forma justa y balanceada. Esto, mientras la reconstrucción y manejo del sistema, esté en manos de gente buena”, dijo Hernández Montañez.