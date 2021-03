El portavoz popular en en el Senado, Javier Aponte Dalmau, condenó esta mañana la nominación por parte del gobernador Pedro Pierluisi de Manuel Torres como contralor de Puerto Rico, dado a que el designado no es contador público autorizado (CPA).

Aponte Dalmau es autor del Proyecto del Senado 222, que le aumenta los requisitos a la persona que ocupe dicho cargo para que tenga que ser CPA y tenga al menos cinco años de experiencia en auditorías.

“Muy mal, muy mal. Él no es CPA ni tiene experiencia como contable. Por algo radiqué el proyecto, ¿no?”, dijo Aponte Dalmau a El Nuevo Día.

El legislador recordó que refirió su medida a la Comisión de Gobierno, que preside Ramón Ruiz Nieves.

“Esto es sencillo. Que la Comisión de Gobierno baje el informe. Lo vamos a aprobar y se va a enviar a la Cámara y antes de que la Asamblea Legislativa tenga ese nombramiento, vamos a poder enviarle el proyecto al gobernador a ver si firma o no el proyecto de ley. No puede ser una personas que no tenga experiencia en auditorías del gobierno y que no sea CPA”, dijo Aponte Dalmau.

PUBLICIDAD

“No es necesario hacer vista públicas”, insistió.

Nieves, por el contrario, indicó esta mañana a El Nuevo Día que permitirá las vistas públicas sobre proyecto.

El año pasado las cámaras legislativas no aprobaron el nombramiento de Osvaldo Soto como contralor, quien no era CPA y fue nominado por la exgobernadora Wanda Vázquez.