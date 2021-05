El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo ayer estar inclinado a favorecer la idea de que sea retroactiva la jurisprudencia establecida en el caso Ramos vs. Louisiana, del Tribunal Supremo Federal, que ordena que cualquier convicción en casos penales solo será alcanzada por una decisión del jurado que sea unánime.

El estado de derecho vigente, a raíz de la decisión judicial solo aplica a casos que se están viendo en los tribunales y casos en los que se haya logrado una convicción, pero la sentencia no ha sido declarada como “final y firme”.

El tema fue atendido en mayo del año pasado, sin éxito, en la Legislatura. La conversación está de nuevo sobre el tapete a raíz del Proyecto de la Cámara 283, del representante popular Orlando Aponte Rosario y el penepé José Enrique Meléndez. La pieza legislativa fue aprobada el 29 de abril en la Cámara de Representantes y fue referida el pasado lunes a la Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por Gretchen Hau.

“Simpatizo con la idea, pero quiero escuchar a los sectores”, indicó el también presidente del Partido Popular Democrático. “Creo que esa medida debe de evaluarse, pero si las reglas de juego cambiaron pues hay que evaluarlo de acuerdo a las nuevas reglas de juego y es que tiene que ser unánime”, dijo Dalmau Santiago a la prensa el viernes.

“Quisiera escuchar que tiene que decir el Departamento de Justicia y los sectores que mejor conocen el tema antes de emitir una opinión, pero creo que debe de evaluarse y creo que es importante. Si hay algo que favorece que se haga justicia en estos procesos, pues lo voy a favorecer”, dijo Dalmau Santiago.

El presidente del Senado indicó que le es inmaterial si el carácter retroactivo de la doctrina aplica a muchos o pocos casos. “Es que sea justo, que se aplique justamente. Si las reglas de juego cambiaron, te juzgaron con unas reglas de juego distintas y una de las cosas que habla el Derecho es que las cosas que benefician a la personas se deben utilizar para hacerse justicia”, indicó.

En entrevista por separado, Hau se limitó a decir que la medida será sometida al proceso regular legislativo, en el que se solicitan memoriales y realizan vistas públicas. La senadora espera comenzar este proceso a finales de mayo.

“Sé de qué se trata y he pedido memoriales que tenemos que recibir. Vamos a pasar juicio sobre toda la información que tengamos para ver si alguna preocupcaión que arrastró el proyecto al Senado se puede atender”, indicó. “Tengo que ver qué dicen los memoriales y tengo que actualizarme también. Ciertamente soy abogada, pero no estoy ejerciendo la profesión por ser senadora y antes estaba en el área gubernamental y en los municipios. Tengo que ver las preocupaciones que trae la retroactividad”.

El PC 283 originalmente no contemplaba el carácter de retroactividad y simplemente buscaba elevar a rango de ley la doctrina de Ramos vs. Louisiana en Puerto Rico para casos en proceso y sin sentencias finales y firmes. El carácter retroactivo fue introducido en el proyecto luego de que el Departamento de Justicia consignara su posición a favor de la medida.

Desde entonces, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, advirtió que combatirá la medida y recomendará al gobernador Pedro Pierluisi que vete el proyecto si llega a su escritorio.

Una pieza similar radicada el pasado cuatrienio pasó el cedazo en el Senado, pero recibió un informe negativo en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara ante la ardiente oposición del Departamento de Justicia y la Asociación de Fiscales. Ambas entidades señalaron, entre otras cosas, lo difícil que es en Puerto Rico conseguir veredictos unánimes de culpabilidad y que la prueba, tras el paso de los años, se pierde por la resistencia de testigos a declarar, las muertes de estos y el pobre almacenamiento de evidencia.

Aponte Rosario, por su parte, defendió en una entrevista reciente con El Nuevo Día que se legisle para que la jurisprudencia aplique a casos con sentencias finales y firmes al señalar que el derecho a un juicio por jurado y en que el veredicto unánime sea requerido para lograr una convicción es un derecho fundamental.

“Por tanto, al establecerse este derecho como uno fundamental, que aplica por igual tanto a los estados como a los territorios, entendemos que es una situación parecida, de igual envergadura al momento en que se abolió la esclavitud, donde la nueva norma aplicó de igualmente para todos, y no solo de forma prospectiva”, señaló.

Como parte del análisis de la Comisión de lo Jurídico sobre el proyecto se trajo a colación las expresiones de la jueza del Tribunal de Apelaciones, Gina Méndez Miró, en referencia a un caso en el que se solicita la celebración de un nuevo juicio para un convicto por asesinato.

Se trata del caso de Camilo Arango Latorre, un individuo convicto en votación 9-3 en el 2010 por supuestamente haber asesinado un año antes a un individuo en Orocovis. Por el crimen fue sentenciado a 132 años de cárcel. Amparándose en la decisión de Ramos vs. Luisiana, su abogado Antonio Figueroa solicitó un nuevo juicio para su cliente en el Tribunal de Arecibo.

Sin embargo, la jueza Heidi Kiess Rivera declaró la petición no ha lugar, sin ofrecer mayores explicaciones en su escrito.

Figueroa presentó un recurso de certiorari en el Tribunal de Apelaciones el 23 de septiembre. El reclamo fue atendido por el panel de jueces conformado por Méndez Miró, Giselle Romero García y Nélida Jiménez Velázquez. Tanto Romero García como Jiménez Velázquez decidieron no entrar en la controversia al consignar que no habían identificado errores crasos o abuso de discreción y tampoco podían identificar una conducta imparcial en la decisión tomada por Kiess Rivera.

Sin embargo, Méndez Miró presentó una opinión disidente. La jueza sostuvo que se le debió conceder a Arango Latorre su petición de nuevo juicio, precisamente amparándose en la decisión de Ramos vs. Luisiana. Argumentó también que la regla que implica reconocerle el derecho constitucional a un acusado de que su convicción tendría que ser alcanzada con un voto unánime no puede ser aplicada solamente a cierta parte de la población, refiriéndose a aquellos casos en apelación o que no han comenzado.

“Sostengo que el señor Arango tiene derecho a solicitar un nuevo juicio por falta de unanimidad en el veredicto del jurado a pesar de que su trámite apelativo concluyó”, escribió Méndez Miró al recordar que el Tribunal Supremo Federal ha dejado la puerta abierta para solicitudes de nuevo juicio a casos cuyos procesos no han comenzado en los tribunales o aquellos que están en proceso de apelación. Así, por ejemplo, a nivel local a Pablo Casellas, quien estaba en pleno proceso de apelación, se le concedió un nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.