La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Kevia Calderón Jorge, aclaró ayer que el organismo nunca condicionó su apoyo al proyecto que prohíbe las llamadas terapias de conversión a que la medida cubra sectores más allá de los profesionales de la salud.

Al atender a la prensa ayer en su oficina, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, relató que recibió a una representación de la Asociación de Psicología -Calderon Jorge estuvo en dicho encuentro- y que supuestamente denunciaron que la prohibición contemplada en la medida se quedaba corta al no aplicar a “terceras personas”. También señaló el presidente del Senado que el proyecto no establece un mecanismo para penalizar a la persona que incumpla con la ley y tampoco ordena un referido por parte de Juntas Examinadoras al Departamento de Justicia.

En entrevista con El Nuevo Día, Calderón Jorge, quien es psicóloga clínica, sostuvo que el organismo que preside favorece la medida, aún sin la enmienda propuesta, que fue incluida en una ponencia presentada a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción. Su presidente, José Vargas Vidot, no acogió este cambio.

“Realmente nosotros apoyamos el proyecto. Obviamente pedimos que se extendiera más allá de los psicólogos y psicólogas (la prohibición). En caso de que no se hiciera el cambio lo apoyamos tal cual (fue sometido a votación en comisión el jueves) porque necesitamos que esas terapias sean prohibidas. No obstante, nuestro interés sería que se pudiera extender más allá la prohibición porque sabemos que hay unas terapias clandestinas que no las hacen profesionales de la salud mental, son otras personas”, dijo Calderón Jorge al referirse, por ejemplo, a los llamados “life coaches” y ciudadanos que se hacen pasar por profesionales de la salud mental.

“No estamos hablando de un pastor, porque no tengo ese dato. Pero sí hay ciudadanos que tienen dificultades en querellarse contra estas personas porque al no ser profesionales de la salud no tienen juntas examinadoras a dónde ir”, señaló Calderón Jorge, quien reconoció que el lenguaje propuesto con la enmienda, que extendía la prohibición a “personas, entidades o profesionales”, sí hubiese tenido un impacto sobre el sector religioso.

Vargas Vidot fue enfático en señalar durante la discusión pública de la medida que el proyecto solo aplicaba a profesionales de la salud. Grupos como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad lo criticó por limitar la prohibición que se busca con el proyecto.

Durante la conferencia de prensa de ayer, Dalmau Santiago relató que los representantes de la Asociación de Psicología le relataron que Vargas Vidot.”no aceptaba ninguna enmienda”.

“Grupos profesionales presentaron enmiendas y no fueron consideradas”, señaló Dalmau Santiago ayer.

“No mencionamos que él (Vargas Vidot) no quisiera enmiendas. Lo que dijimos fue que se habían propuesto enmiendas”, aclaró Calderón Jorge al ser confrontada con las expresiones de Dalmau Santiago. Según dijo, el grupo también planteó que desconocían si Vargas Vidot las había incorporado al proyecto.

Calderón Jorge sí señaló que en la reunión con Dalmau Santiago también estuvo presente el profesor Juan Carlos Malavé en representación del Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico (ISEP). Esta persona también presentó enmiendas a Dalmau Santiago en cuanto a ciertas definiciones en la medida.

No obstante, personal de la oficina de Dalmau Santiago explicó que el presidente senatorial se refirió a la ponencia de la Asociación de Psicología al mencionar que enmiendas de ciertos grupos no habían sido acogidas.

Preguntada si la limitación a la prohibición consignada en el proyecto era suficiente razón para que se le votara en contra, Calderón Jorge dijo que no.

“Al fin y al acabo lo que se busca es empezar por un punto y ese punto es a través de los profesionales de salud mental, pues es algo que hay que hacer. El que no sea lo suficientemente amplia (la prohibición), pues para eso están las enmiendas. Apoyamos el proyecto y solicitamos que se ampliara. Ahora bien, apoyamos el proyecto (llevado a votación en comisión) porque es necesario”, señaló.