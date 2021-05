La secretaria designada del Departamento de Educación, Magaly Rivera Rivera, indicó hoy que el año académico 2021-2022 comenzará el próximo 23 de agosto con la administración de las pruebas diagnósticas a todo el estudiantado para determinar las deficiencias académicas que podrían enfrentar tras un año de enseñanza a distancia.

Mientras, anticipó que el personal docente comenzaría con un proceso de capacitación que recibirían entre el 16 al 27 de agosto, como parte de las estrategias para atender el rezago académico de sobre 37,000 estudiantes del sistema.

“Se supone que cuando se preparen las diferentes estrategias que vamos a usar, sean módulos o sean guías, estén dirigidas y alineadas a las necesidades del estudiante”, afirmó la nominada.

Rivera Rivera se presentó hoy ante los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado, donde fue abordada también sobre la apertura de las escuelas en la zona sur tras el terremoto de enero del 2020, la implementación del currículo con perspectiva de género y su plan estratégico para atender las carencias del estudiantado.

“Primero, uno tiene que asumir la responsabilidad y entender que en algo fallamos, de eso tenemos que partir. El trabajo de los maestros, los directores de escuela y el personal ha sido excelente, pero tenemos que aprender de estas experiencias para que no vuelvan a suceder”, expresó la designada.

Hacer alianzas colaborativas, desarrollar campamentos de verano, estabilizar el sistema, establecer alianzas colaborativas e implementar un programa de tutorías para las primeras semanas del nuevo semestre escolar son algunas de las alternativas que presentó ante preguntas de los legisladores, algunos de los cuales quedaron insatisfechos.

“Todavía no he visto a alguien, incluyendo en el día de hoy, con mucho respeto, que tenga un plan concreto, específico, del uno al diez, de qué se va a hacer con ese rezago. La designada anterior, (Elba Aponte), nos hablaba de muchas cosas y no decía nada, el director interino acaba de darle F al 25% de la matrícula...”, cuestionó el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Henry Neumann.

“Mi visión es unir esfuerzos, hacer alianzas colaborativas porque el fin son nuestros estudiantes...tenemos que primero estabilizar el sistema, no podemos partir y llevar a los estudiantes de golpe y plumazo a la sala de clases, tenemos que trabajar con ellos”, expuso Rivera Rivera.

La vicepresidenta del Senado, Marially González, tampoco quedó complacida. “Fue demasiado superficial. Yo creo que esto es un asunto bien serio, ella sabe que está nominada al Departamento de Educación y, por ende, tiene que estar informada de lo que está ocurriendo”, afirmó.

A su salida, sin embargo, Rivera Rivera argumentó que como designada no tiene acceso a todos los datos de la agencia. “Hay datos que son privados del Departamento que uno no debe tener”, dijo.

Plan educativo para el sur

La nominada reconoció que no será hasta noviembre que se instalarán las escuelas modulares para reemplazar los planteles afectados por los terremotos en los municipios de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Guánica. “Esa es la fecha establecida que se propuso”, expresó.

“Cuando usted me dice que esto es dinámico, quiere decir que, a lo mejor de aquí a un mes, me va a decir que los módulos se van a instalar en diciembre o en enero del año”, argumentó la senadora González. “Lo que pasa es que yo le tengo que dar la data que tengo”, respondió Rivera Rivera

Sobre el estado de las escuelas del sur, Rivera Rivera dijo que, de las 151 escuelas, 112 están aptas. Mientras, otros ocho planteles que estaban en desuso están siendo rehabilitados. “Uno tiene los números que le dan, tengo la lista también...pero en esto tenemos que tener siempre un plan b. Yo no puedo venir a decirle a ustedes aquí que el 1 de agosto las escuelas van a estar limpias y van a estar preparadas para recibir a los estudiantes”, señaló.

Agregó que el calendario de la reapertura de las escuelas depende también de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) presente este miércoles un informe sobre las escuelas que tienen columnas cortas.

“Yo tengo el deseo, le voy a poner el esfuerzo, le voy a dar seguimiento para que las escuelas estén listas, pero tengo que aceptar que de no ser así tenemos que buscar las alternativas y las alternativas las buscamos con los de la casa, con los que conocen el sistema, con lo maestros, con los directores regionales”, señaló.

Currículo con perspectiva de género

Sobre la implementación de un currículo con perspectiva de género, Rivera Rivera afirmó que así será por tratarse de una política pública de esta administración.

“Es política pública y tenemos que trabajar con eso. El Departamento lo que hace es ejecutarla política pública establecida”, afirmó.

No obstante, la nominada indicó que el currículo “tiene que contar con el aval de los padres”. Ese consenso, señaló, será promovido por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) creado a través de la declaración de un estado de emergencia por violencia machista.

“En la política pública se establece la educación con perspectiva de género, pero tenemos que también tener el consenso de la comunidad escolar que, en este caso, son los padres que son los custodios de los menores, pero el currículo con perspectiva de género, una vez esté listo, hay que ejecutarlo”, puntualizó la designada.

Larga experiencia

Rivera Rivera tiene dos maestrías en Artes de la Educación, una con especialidad en Administración y Supervisión y otra en Currículo de Español. También posee un doctorado en Educación y Administración Educativa de la Universidad Interamericana.

Además de sus años en el magisterio, la hoja de servicio público de Rivera Rivera incluye la superintendencia auxiliar del distrito escolar de Aguas Buenas, así como del distrito de Comerío, y la dirección de la región educativa de Bayamón. También fue miembro de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de Maestros.

“He trabajado en todas las etapas y niveles, lo que me permite conocen de primera mano todas las necesidades del magisterio, de los directores escolares y del nivel central. Conozco también las interioridades del departamento, lo que me permite llegar con una misión y visión clara, para poder atender con excelencia la educación de nuestros niños”, señaló.

Rivera Rivera contó con el respaldo de los alcaldes de Bayamón y Comerío, Ramón Luis Rivera Cruz y José A. Santiago, respectivamente, quienes estuvieron presente en la vista pública.

Abordada sobre la necesidad de despolitizar el departamento, Rivera Rivera dijo que ella va “con el mejor deseo de tener el mejor equipo y allí va a haber de todos (los partidos políticos)”.