El portavoz independentista en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, afirmó esta tarde que está convencido de que la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, no puede se confirmada a la posición que ocupa.

Márquez habló con la prensa tras escuchar la exposición inicial de Aponte Santos en la sesión de interpelación de hoy y escuchar el interrogatorio de la representante Deborah Soto Arroyo.

“Realmente no he escuchado nada que le sirva al país de paz, tranquilidad para un supuesto proceso de inicio de clases. Hay miles de padres y madres en Puerto Rico y maestros aspiran a un regreso a la escuela, pero no he escuchado nada concreto, que brinde seguridad o información precisa y me ha sorprendido que ha hecho una presentación y no ha mencionado dos temas fundamentales: el rezago de los estudiantes y las terapias de los estudiantes de educación especial”, dijo Márquez.

Sobre el rezago, recalcó específicamente en el impacto que están recibiendo los estudiantes de duodécimo grado.

“De marzo del año pasado al presente ha habido un disloque en el sistema de educación especial sin recibir terapias y no he visto nada de parte de ella”, dijo Márquez. “Estoy convencido que no es la persona que puede dirigir el Departamento de Educación de Puerto Rico y me lo ha confirmado con su presentación”.

“Lo que veo es una obsesión por crear un ambiente de que abrimos unas escuelas y una proyección realmente de hacia dónde vamos”, dijo.